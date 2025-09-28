stratus fréquent11°
DE | FR
burger
Sport
Football

Super League: GC veut annoncer le vrai nombre de spectateurs

Grasshopper (ici son capitaine Amir Abrashi) veut annoncer des nombres de spectateurs davantage crédibles.
Grasshopper (ici son capitaine Amir Abrashi) veut annoncer des nombres de spectateurs davantage crédibles. image: watson

GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse

Le club zurichois évite désormais d'annoncer des nombres fantaisistes de spectateurs dans son stade. Il en profite pour adresser un gros tacle à son grand rival, le FCZ.
28.09.2025, 07:0828.09.2025, 07:08
Yoann Graber
Yoann Graber

Si vous fréquentez les stades de Super League suisse, vous aurez remarqué que, très souvent, le nombre de spectateurs annoncé est supérieur au nombre réel dans l'enceinte. Et parfois, l'écart est très grand. On a eu souri en entendant le speaker annoncer «guichets fermés» alors qu'il restait de nombreux sièges vides.

Cette différence est notamment visible à Zurich, chez les deux clubs de la ville évoluant en Super League – le FC Zurich et GC –, qui se partagent le stade du Letzigrund. Nos confrères du Tages-Anzeiger ont pu accéder à une base de données de l'Office des sports de la ville de Zurich qui compare les nombres de spectateurs annoncés et réels, sur plusieurs années.

Zurich, Switzerland, May 22nd 2025: Noah Persson 16 Grasshopper Club Zürich and Albert Vallci 20 FC St. Gallen going for a header during the Credit Suisse Super League football match between GC Zurich ...
Comme le montre cette photo, il y a quasiment toujours beaucoup de sièges vides lors des matchs à domicile de GC. Image: imago

Résultat? Depuis le début de cette saison, le FCZ a ajouté de cette manière, en moyenne pour chaque match, 42% de spectateurs par rapport au nombre effectif dans le Letzigrund (13 032 spectateurs annoncés contre 9 194 en vrai).

L'écart était de 32% sur l'ensemble de l'exercice 2024/25. L'exemple le plus frappant a eu lieu en 2012, lors d'un match contre Servette: 9 705 spectateurs annoncés, alors que 4 506 ont réellement passé les tourniquets. Soit moins de la moitié.

Grasshopper a lui aussi procédé à ces gonflements artificiels: un écart de 30% en moyenne lors de la saison 2021/22, par exemple. Interrogé par le Tages-Anzeiger sur cette pratique, GC affirme l'avoir d'ores et déjà abandonnée:

«Nous avons défini une ligne claire. Nos chiffres de spectateurs doivent être crédibles»

Les Sauterelles promettent que, désormais, l'écart entre le nombre annoncé de spectateurs et le nombre réel ne dépassera jamais les 20%. Elles en profitent aussi pour tacler le grand rival, les deux pieds décollés:

«Contrairement au FC Zurich, nous nous concentrons sur notre attitude: des chiffres transparents et propres.»

Pour le moment, GC tient sa promesse: cette saison, son écart est de 16%.

Prestige et argument utile

En fait, même si le FC Zurich est pareillement fustigé par son ennemi héréditaire, il ne fait rien d'illégal: contactée par le Tages-Anzeiger, la Swiss Football League explique que cette pratique est acceptée, et pratiquée dans le monde entier. Et ce même si elle irrite certains suiveurs –qui ont l'impression que les clubs leur mentent en annonçant des chiffres fantaisistes – ou provoque des sourires narquois.

FCZ-Spieler feiern mit den Fans den Sieg im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen Zuerich, FCZ, und Grasshopper Club Zuerich, GC, vom Samstag, 10. Mai 2025 in Stadion Letzigrund ...
La Zürcher Südkurve, fief des ultras du FC Zurich, est à chaque fois le secteur du Letzigrund le plus rempli. Image: KEYSTONE

Cet écart s'explique par le fait que, dans le nombre de spectateurs annoncé, les clubs comptabilisent tous les abonnements et billets vendus ou offerts, même si leurs détenteurs ne sont pas venus au match.

Et vous, ça vous énerve que les clubs prennent aussi en compte les absents en annonçant le nombre de spectateurs?
Au total, 53 personnes ont participé à ce sondage.

Ces gonflements n'ont pas pour but de séduire les sponsors puisque, comme l'explique dans le Tages-Anzeiger le partenaire principal de GC – Elca (qui figure en grand sur le maillot) – le montant versé au club ne dépend pas de la taille du public.

Il ne serait donc question que de prestige: montrer qu'on est soutenu par beaucoup de fans. Enfin presque. Le média zurichois précise que des associations de supporters de Grasshopper et du FC Zurich ont demandé – et obtenu – une augmentation de l'aide financière à la ville en arguant une hausse du public. En présentant, évidemment, les nombres annoncés de spectateurs.

Sur le même sujet👇

Pourquoi YB prétend que son stade est plein quand ce n'est pas vrai

Ce n'est en tout cas pas la Swiss Football League qui se plaindra de ces gonflements: dans ses communiqués pour vanter l'engouement autour du championnat, elle reprend aussi les nombres de spectateurs annoncés, bien supérieurs aux affluences effectives.

De son côté, GC a déjà une idée concrète pour que ses chiffres se rapprochent le plus possible de la réalité: ne plus offrir à ses employés et aux juniors deux abonnements (qui étaient systématiquement comptabilisés, même sans la présence physique au stade de leurs détenteurs) et leur transmettre, à la place, des billets à prix réduit. De quoi aussi, accessoirement, éviter de jeter de l'argent par les fenêtres.

Plus d'articles sur le sport
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
On avait une très bonne raison d'aller voir des alpagas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
2
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
3
Attention à ces changements de loi en octobre
Cet athlète trans suisse a tourné le dos aux JO
En 2021, le kayakiste suisse Lionas Brändle a participé aux Jeux olympiques de Tokyo sous le nom de Naemi Brändle, dans la catégorie féminine. Depuis, il a fait son coming-out en tant que personne transgenre et a mis un terme à sa carrière sportive. Nous l’avons rencontré, loin des bassins.
Nous sommes le 25 juillet 2021 lorsque Lionas Brändle vit l’un des plus grands moments de sa carrière sportive. A 20 ans, il participe aux Jeux olympiques de Tokyo en kayak monoplace, sous le nom de Naemi Brändle, et donc dans la catégorie féminine. Originaire de Steckborn, dans le canton de Thurgovie, il améliore sa performance en deuxième manche, se qualifie pour la demi-finale et se classe finalement à la 18e place.
L’article