La Suisse encore battue par la Suède ++ Enorme chute au Giro

Winterthour bat le LS et se rapproche de Grasshopper Andrin Hunziker (à gauche) et Winterthour n'ont pas dit leur dernier mot. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Winterthour est encore en vie! Victorieuse de Lausanne samedi (2-1), la lanterne rouge de Super League revient à quatre points de la place de barragiste de Grasshopper, battu par le FC Zurich (2-1).

"Winti" et GC se retrouveront mardi au Letzigrund (20h30) pour un match décisif dans la lutte contre la relégation. En cas de victoire, Winterthour reviendrait à un point des Sauterelles avant l'ultime journée du championnat prévue le week-end prochain.

Les hommes de Patrick Rahmen ont donc fait un premier pas vers cet improbable sauvetage en dominant le LS samedi à la Schützenwiese. Ils sont très bien entrés dans le match, convertissant leur troisième occasion à la 12e minute par Nishan Burkart.

Lausanne a égalisé en deuxième période (56e) grâce à une reprise d'Omar Janneh après un bon travail du jeune Oscar Renovales (18 ans), entré en jeu à la pause. Mais "Winti" a forcé la décision à la 66e sur une tête lointaine d'Andrin Hunziker.

GC battu à 10 contre 11 Cette victoire ne fait donc pas du tout les affaires de Grasshopper, qui était bien parti pour éviter la relégation directe lors du derby de la Limmat. GC menait en effet 1-0 après 45 minutes pour la grande première de Peter Zeidler sur le banc du "Rekordmeister".

L'ouverture du score était signée Emmanuel Tsimba (35e), mais l'international suisse M20 a ensuite été logiquement expulsé pour un coup de coude, juste avant la mi-temps (45e+1). A 11 contre 10, le FCZ a renversé la table grâce à des buts d'Alexander Hack (49e) et d'Ilan Sauter (61e) - de loin le plus beau du match.

Grasshopper a eu une occasion d'égaliser sur un penalty causé par Sauter, sauf que le Danois Jonathan Asp Jensen a buté sur le pied du gardien adverse Silas Huber (66e).

Le FCZ, qui était encore sous la menace hypothétique du barragiste, a du même coup assuré son maintien. Pour Grasshopper, il faudra aller le chercher mardi contre un Winterthour qui n'a visiblement pas dit son dernier mot.



La no 1 mondiale Aryna Sabalenka éliminée au 3e tour à Rome Aryna Sabalenka cale depuis le début de la saison de terre battue. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a été stoppée samedi dès le 3e tour du tournoi WTA 1000 de Rome. Elle s'est inclinée face à la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 27) 2-6 6-3 7-5.

Finaliste sur la terre battue romaine en 2024, la Bélarusse de 28 ans a semblé gênée par une douleur à une hanche qui l'a obligée à faire appel à l'encadrement médical du tournoi durant la troisième manche.

Sabalenka avait réussi jusqu'au début de la saison sur terre battue une année 2026 quasi parfaite avec une finale à l'Open d'Australie et des titres à Brisbane, Indian Wells et Miami.

Mais sur terre, elle marque le pas avec une élimination en quarts de finale à Madrid face à l'Américaine Hailey Baptiste 2-6 6-2 7-6 (8/6), et maintenant une nouvelle désillusion à Rome, l'un des rares tournoi WTA 1000 qui se refuse encore à elle.

L'an dernier, elle s'était inclinée en finale de Roland-Garros face à l'Américaine Coco Gauff 6-7 (5/7) 6-2 6-4. Le tournoi parisien, deuxième Grand Chelem de l'année, aura lieu du 24 mai au 7 juin.



La Suisse s'incline 3-0 devant la Suède Berra (à gauche) et la Suisse ont été battus 3-0 par la Suède Image: KEYSTONE/AP/Andreas Hillergren L'équipe de Suisse n'est pas parvenue à enchaîner un deuxième succès consécutif dans le cadre du Euro Hockey Tour.

Les hommes de Jan Cadieux, vainqueurs de la Finlande jeudi (5-4 tab), se sont inclinés 3-0 devant la Suède samedi à Ängelholm.

Le Tre Kronor demeure un adversaire bien difficile à manoeuvrer pour la Suisse. Battue 16 fois d'affilée entre avril 2016 et mai 2024, la sélection helvétique a subi samedi sa cinquième défaite de suite face à la Suède. Les deux succès en trois matches obtenus entre ces deux séries noires semblent déjà bien loin.

Le capitaine Roman Josi et ses partenaires étaient pourtant opposés à une jeune équipe de Suède. Mais le manque d'expérience de certains des joueurs du futur coach du GSHC Sam Hallam ne s'est guère ressenti. Et l'homme le plus expérimenté de la sélection, Magnus Hellberg, a brillé samedi.

Le gardien de Djurgarden, 35 ans, a détourné les 25 tirs cadrés par les Suisses. Il a notamment parfaitement tenu le choc en fin de partie, alors que la Suisse évoluait sans gardien. Et il a aussi pu compter sur une certaine maladresse helvétique, à l'image de cette reprise trop enlevée de Théo Rochette à 1'40 de la fin.

La Suisse, qui n'a quasiment rien montré au cours des quatre périodes de supériorité numérique dont elle a bénéficié, ne méritait pas de s'incliner avec trois buts d'écart. Mais le "Fribourgeois" Jacob de la Rose ne s'est pas privé de saler l'addition dans une cage vide à 19'' de la sirène finale.

Berra dans le coup L'humiliation (8-1) subie le 30 avril à Jönkönping n'avait pas laissé de traces au sein de la sélection helvétique. Jan Cadieux aligne il est vrai désormais une équipe largement remaniée, avec l'arrivée des "NHLers" et des finalistes des play-off. Mais les nouveaux venus n'ont pas pu faire la différence.

Reto Berra, qui décrochait le titre national avec Fribourg-Gottéron le 30 avril, n'a en revanche rien à se reprocher. Le portier zurichois a capitulé sur deux tirs du défenseur Albert Johansson (13e 1-0, 37e 2-0), et a également terminé cette partie avec 25 arrêts à son actif.

Sur le premier but, l'arrière des Detroit Red Wings a récupéré un puck dévié par un attaquant suédois juste devant Berra, lequel n'a pas eu le temps de se replacer pour tenter d'intervenir. Sur le second, Johansson a hérité du palet derrière la ligne de but et a su trouver le bloqueur du Zurichois, qui a dévié le puck dans sa cage.

L'équipe de Suisse livrera dimanche son dixième - et dernier - match depuis le début de cette phase de préparation, à la mi-avril à Topolcany en Slovaquie. Elle se frottera dès 12h à la Tchéquie, qu'elle a battu 1-0 aux tirs au but une semaine plus tôt à Ceske Budejovice.



Leipzig valide sa place en Ligue des champions Les joueurs de Leipzig ont remercié leurs fans après leur qualification pour la prochaine C1. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le RB Leipzig a validé sa participation à la prochaine Ligue des champions samedi en s'imposant 2-1 à domicile contre St. Pauli. Stuttgart, Hoffenheim et Leverkusen se disputeront le dernier ticket.

Avec 65 points, le club de l'est de l'Allemagne reste à distance du Borussia Dortmund (2e, 70) et de l'intouchable Bayern Munich (1er, 83), assuré du titre depuis trois semaines. Leipzig est assuré de finir à la 3e place en fin de saison et acte son retour en Ligue des champions à partir de la fin de l'été.

Vainqueurs à domicile du Bayer Leverkusen (3-1) et du Werder Brême (1-0), Stuttgart et Hoffenheim ont toujours à égalité avec 61 points, la 4e place revenant au club souabe qui dispose d'une meilleure différence de buts (+22 contre +17).

Cette 4e place sera le principal enjeu de la dernière journée de Bundesliga dans une semaine (samedi, 15h30), avec les déplacements de Stuttgart à Francfort, et de Hoffenheim à Mönchengladbach.

Avec 58 points (+21), Leverkusen conserve un infime espoir de qualification pour la compétition reine du foot européen et devra s'imposer à domicile contre Hambourg et compte sur des revers de Stuttgart et Hoffenheim pour coiffer sur le finish les deux équipes. Sinon, le "Werkself" devra se contenter de la Ligue Europa.



Jan Christen 8e de la 2e étape du Giro Jan Christen pointe au 6e rang du général après la 2e étape du Giro Image: KEYSTONE/EPA ANSA Jan Christen a pris la 8e place de la 2e étape du Giro, disputée entre Bourgas et Veliko Tarnovo en Bulgarie.

L'espoir argovien (21 ans) pointe au 6e rang du général, mené par le vainqueur de cette étape Guillermo Thomas Silva.

Membre de l'équipe Astana, Guillermo Thomas Silva (24 ans) est le premier Uruguayen à s'imposer dans le cadre d'un grand Tour. Il s'est imposé au sprint devant l'Allemand de la formation suisse Tudor Florian Storck (2e) et l'Italien Giulio Ciccone (3e).

Guillermo Thomas Silva a créé la surprise en réglant un gros groupe revenu juste à temps sur Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari et Lennert Van Eetvelt qui s'étaient isolés dans l'ascension du monastère de Lyaskovets, à 11 km de l'arrivée.

Vainqueur de la première étape, le Français Paul Magnier a cédé le maillot rose de leader après avoir lâché dans cette ascension sous le forcing de l'équipe Visma de Vingegaard. Jan Christen a, lui, parfaitement tenu le choc dans cette montée et accuse 10'' de retard sur le nouveau leader au général.

Enorme chute La journée a été marquée par une énorme chute collective à 23 km de l'arrivée impliquant notamment Adam Yates (UAE), qui a conduit les organisateurs à neutraliser brièvement la course. Le peloton, qui était groupé au moment de la chute collective, a avancé au ralenti derrière la voiture rouge de direction pendant cinq km avant que les organisateurs ne décident de faire repartir la course.

La raison de cette neutralisation: l'absence momentanée d'ambulances, qui s'étaient toutes arrêtées alors que plusieurs coureurs étaient encore à terre et pris en charge par les secours.

A 23 km de l'arrivée, des dizaines de coureurs sont allés au sol, dont Adam Yates, tombé dans le fossé, derrière le rail de sécurité. Le Britannique s'est relevé le visage maculé de boue et de sang avant de remonter sur son vélo. Son coéquipier Jay Vine a en revanche dû abandonner. De nombreux coureurs sont apparus en souffrance sur les images de télévision.



MotoGP: Martin remporte le sprint, grosse chute de Marquez Jorge Martin a gagné la course sprint du GP de France Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP au Mans après un superbe départ. Son compatriote Marc Marquez (Ducati) a, lui, chuté lourdement.

Huitième sur la grille de départ, Jorge Martin a réussi un envol magnifique et a pris la tête au deuxième virage pour ne plus jamais la lâcher. Le Madrilène a devancé les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé en pole, et Marco Bezzecchi (Aprilia).

Les 12 points glanés dans cette course sprint permettent à Jorge Martin de se rapprocher de Marco Bezzecchi au classement général. Le champion du monde 2024 n'accuse plus que six longueurs de retard sur le leader italien.

Tenant du titre, Marc Marquez a été victime d'une chute violente en fin de course: il est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber lourdement au sol. Le Catalan s'est relevé difficilement et est retourné à son garage en boitant.



L'ultime étape pour Petra Stiasny, le général pour Paula Blasi Petra Stiasny a triomphé au sommet de l'Angliru samedi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Vuelta femenina 2026, remportée par l'Espagnole Paula Blasi, aura souri aux Suissesses.

Après Noemi Rüegg, victorieuse de la 1re étape, c'est Petra Stiasny qui s'est illustrée en remportant la 7e et dernière étape samedi au sommet de l'Angliru.

Comme Rüegg, qui a été contrainte à l'abandon après s'être fracturé l'épaule droite en chutant lors de la 2e étape, Petra Stiasny (Human Powered Health) a fêté le plus beau succès de sa carrière sur cette Vuelta. La Zurichoise de 24 ans a triomphé en solitaire lors l'étape-reine au sommet du terrible Angliru.

Petra Stiasny s'est imposée avec 23'' d'avance sur Paula Blasi (2e) et 43'' sur la Française Juliette Berthet (3e). La Zurichoise, grimpeuse de poche (1m60, 43 kg), a rattrapé et dépassé l'Espagnole dans les deux derniers kilomètres de l'étape, sur les pourcentages les plus élevés.

Leader du général vendredi soir, Anna van der Breggen a dû se contenter du 5e rang, à 59'', après avoir été lâchée dans l'Angliru. La Néerlandaise prend la 2e place finale à 24'' de Paula Blasi (UAE ADQ), qui décroche ainsi sa première victoire dans un grand Tour. Petra Stiasny termine elle 30e de cette Vuelta femenina, à 12'28.



Une invitation pour Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas hérite d'une invitation pour le Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Stefanos Tsitsipas (ATP 75) disputera pour la première fois le Geneva Open (17-23 mai), ont annoncé samedi ses organisateurs. Le Grec de 27 ans, ex-no 3 mondial, a hérité d'une invitation.

Retombé à la 75e place de la hiérarchie, Stefanos Tsitsipas a traversé une phase compliquée en raison de douleurs dorsales. Il semble se rapprocher de son meilleur niveau, comme en témoigne son accession aux 8es de finale du Masters 1000 de Madrid où il a manqué deux balles de match face au triple vainqueur du Geneva Open Casper Ruud (ATP 25).

Double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021, Open d’Australie 2023), vainqueur du Masters ATP 2019, Stefanos Tsitsipas est le deuxième joueur invité par les organisateurs après Stan Wawrinka (ATP 125). Une troisième "wildcard" doit encore être attribuée pour un tournoi dont les autres têtes d'affiche annoncées sont Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11), Cameron Norrie (ATP 19), Learner Tien (ATP 21) et Casper Ruud.



L'Iran dit qu'il participera au Mondial La fédération iranienne affirme qu'elle participera au Mondial, mais sous certaines conditions Image: KEYSTONE/EPA/STR La fédération iranienne de football a affirmé samedi que l'équipe nationale masculine participerait bien à la Coupe du monde 2026.

Elle exigea néanmoins que les pays hôtes - Etats-Unis, Mexique et Canada - acceptent ses conditions dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Cette demande intervient après que le Canada a refusé le mois dernier l'entrée sur son territoire au président de la fédération iranienne avant le Congrès de la FIFA, en raison de ses liens avec les Gardiens de la Révolution islamique, désignés comme organisation terroriste par Ottawa en 2024.

La participation de l'Iran au tournoi, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, est entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février après des frappes menées par les Etats-Unis et Israël.

"Nous participerons définitivement à la Coupe du monde 2026, mais les pays hôtes doivent prendre en compte nos préoccupations", a déclaré la fédération iranienne sur son site officiel. "Nous participerons au tournoi mais sans renoncer à nos croyances, notre culture et nos convictions", a-t-elle ajouté, affirmant qu'"aucune puissance extérieure ne peut priver l'Iran de sa participation à une compétition pour laquelle il s'est qualifié avec mérite".

Le président de la fédération, Mehdi Taj, a déclaré vendredi que Téhéran avait fixé 10 conditions pour participer à l'événement, réclamant des garanties sur le traitement réservé au pays. Ces conditions incluent l'octroi de visas et le respect du staff, du drapeau iranien et de l'hymne national.

Téhéran demande également un haut niveau de sécurité dans les aéroports, les hôtels et sur les trajets menant aux stades où l'équipe jouera.

"Sans aucun problème" Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a assuré que les footballeurs iraniens seraient les bienvenus, mais il a averti que les Etats-Unis pourraient refuser l'entrée à certains membres de la délégation iranienne ayant des liens avec les Gardiens de la Révolution, également classés organisation terroriste par Washington.

"Tous les joueurs et membres du staff technique, en particulier ceux qui ont effectué leur service militaire au sein des Gardiens de la Révolution islamique (...) doivent obtenir des visas sans aucun problème", a demandé le président de la fédération iranienne.

Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé que l'Iran disputerait comme prévu ses matches du Mondial aux Etats-Unis. L'Iran, qui doit être basé à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G.



Trois cérémonies d'ouverture, une par pays organisateur Katy Perry sera l'une des stars des cérémonies d'ouverture du Mondial Image: KEYSTONE/EPA EFE Le Mondial 2026 débutera avec trois cérémonies d'ouverture.

Celles-ci précéderont les premiers matches des trois nations organisatrices, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, a annoncé la FIFA vendredi.

La première Coupe du monde à 48 participants commencera le 11 juin avec le match Mexique-Afrique du Sud dans le stade Azteca de Mexico. Une cérémonie d'ouverture précédera le coup d'envoi de 90 minutes. Les festivités réuniront des artistes comme la star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez.

Le Canada aura le droit à sa propre cérémonie le 12 juin à Toronto avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine dans le groupe de la Suisse, comme les Etats-Unis plus tard le même jour à Los Angeles avant la rencontre inaugurale de la Team USA face au Paraguay.

Le chanteur français Vegedream est programmé à Toronto avec Nora Fatehi ou encore Michael Bublé, alors que la pop-star Katy Perry, le rappeur Future et la chanteuse brésilienne Anitta se produiront quant à eux à Los Angeles.



Montréal égalise à 1-1 face à Buffalo Alex Newhook (à gauche) a réussi un doublé vendredi face à Buffalo Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Montréal a pris l'avantage du terrain dès le deuxième match du 2e tour de play-off de NHL qui l'oppose à Buffalo.

Les Canadiens se sont imposés 5-1 vendredi sur la glace des Sabres pour égaliser à 1-1 dans la série.

Les Habs ont réussi un début de partie parfait, menant 2-0 après seulement 4'27. Désigné première étoile de cette rencontre, Alex Newhook a ouvert la marque après 1'36 seulement. L'attaquant canadien a également inscrit le 3-0 à la 25e minute.

Buffalo, qui avait gagné le match 1 4-2, a certes pu recoller à 3-1 à 38'' de la fin du tiers médian sur une réussite de Zach Benson. Mais le portier de Montréal Jakub Dobes a repoussé les 28 autres tirs cadrés par les Sabres pour obtenir la deuxième étoile.

L'autre match de la soirée a vu les Golden Knights dominer Anaheim 6-2 en Californie pour prendre l'avantage 2-1 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Vegas, chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire, a fait la différence grâce notamment à un "hat trick" de Mitch Marner.



Wembanyama en démonstration Victor Wembanyama a été impérial vendredi face aux T'Wolves Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr San Antonio a repris l'avantage du terrain dans le 2e tour des play-off de NBA qui l'oppose à Minnesota.

Les Spurs, qui mènent 2-1 dans la série, se sont imposés 115-108 vendredi sur le parquet des Timberwolves grâce à une démonstration de Victor Wembanyama.

Le pivot français, qui découvre les play-off à 22 ans, a été exceptionnel avec 39 points, 15 rebonds et 5 contres. Il n'est que le quatrième joueur de l'histoire à compiler au moins 35 points, 15 rebonds et 5 contres dans les séries finales après Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon et Shaquille O'Neal.

"Wemby" a attaqué la partie à fond, avec deux "alley-oops", deux contres, un panier en transition avec la faute puis un lay-up pour permettre à San Antonio de mener 11-1 en un peu plus de 4 minutes. Il a également été décisif dans le dernier quart-temps avec 16 points, dont deux tirs lointains qui ont assommé les T-Wolves d'Anthony Edwards (32 points, 14 rebonds, 6 assists).

A l'Est, les New York Knicks se sont imposés 108-94 chez les Philadelphia 76ers pour mener 3-0 dans cette demi-finale de Conférence. Aucune franchise n'a jamais surmonté un tel handicap dans l'histoire des play-off de NBA. Les Knicks auront l'occasion dès dimanche lors du match 4 à Philadelphie, d'atteindre une deuxième finale de Conférence consécutive.



L'heure de la revanche face à la Suède L’équipe de Suisse dispute samedi à Ängelholm son avant-dernier match de préparation avant le championnat du monde de Zurich et Fribourg. Elle se frotte dès 16h à la Suède.

La troupe de Jan Cadieux a une revanche à prendre face au Tre Kronor. Il y a tout juste dix jours, à Jönköping, la Suisse avait en effet été humiliée 8-1 par la Suède. Leonardo Genoni avait vécu un cauchemar devant le filet helvétique, et n’avait été remplacé qu’à la 53e après avoir encaissé le 7-0.

La donne a changé depuis. Jan Cadieux peut s’appuyer sur un effectif bien plus impressionnant avec l’arrivée des stars de la NHL Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier et Nino Niederreiter. Jeudi, son équipe a d’ailleurs battu la Finlande (5-4 aux tirs au but) pour entamer parfaitement cette dernière étape du Euro Hockey Tour 2025/26.

L’équipe de Suisse, qui pourra également compter la semaine prochaine sur les services du défenseur de Tampa Bay Janis Moser, disputera dimanche un dernier match avant d’entamer son Mondial vendredi prochain à Zurich face aux Etats-Unis. Elle se frottera dès 12h à la République tchèque, qu’elle avait battue 1-0 aux tirs au but dimanche dernier à Ceske Budejovice.



Dortmund valide sa deuxième place Kobel et le BVB sont assurés de terminer au 2e rang de la Bundesliga Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, déjà assuré de disputer la prochaine Ligue des champions, a validé vendredi sa deuxième place derrière l'intouchable Bayern Munich.

Le BVB a battu l'Eintracht Francfort d'Aurèle Amenda (3-2) en ouverture de la 33e journée.

Cueillis à froid par les visiteurs sur un but de Can Uzun (2e), les joueurs de Niko Kovac ont tout renversé en fin de première période grâce à Serhou Guirassy (42e) et Nico Schlotterbeck (46e). Après un troisième but signé Samuele Inacio d'une superbe reprise de volée à bout portant (72e), le club de la Ruhr s'est fait peur en laissant revenir son adversaire par l'entrant Jonathan Burkardt (87e).

