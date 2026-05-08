Le Barça champion d'Espagne ++ Magnier gagne encore

Breel Embolo offre la victoire à Rennes Breel Embolo, ici avec l'équipe de Suisse, a marqué peu après son entrée en jeu. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Breel Embolo a inscrit dimanche son 9e but de la saison avec Rennes. Le Bâlois a marqué le but de la victoire face au Paris FC (2-1) et permet à son équipe de rester dans la course à l'Europe.

Entré en jeu à la 66e, Embolo est sorti du bois à dix minutes plus tard alors que son coéquipier Esteban Lepaul venait d'égaliser pour les Bretons. Il n'avait pas trouvé la faille lors des deux précédents matches, alors qu'il était titulaire.

Après ce précieux succès, Rennes occupe la 5e place de Ligue 1, avec trois points d'avance sur Marseille et un point de retard sur Lyon. Même la 3e place de Lille, qualificative pour la Ligue des champions, est encore atteignable puisque les Nordistes ne comptent que deux longueurs d'avance.

Le sacre devrait en revanche une fois de plus revenir au Paris Saint-Germain. Vainqueurs 1-0 contre Brest, les Parisiens ont six points d'avance sur Lens et une différence de buts largement favorable alors qu'il reste deux matches à jouer.



Le Barça sacré champion en battant le Real Marcus Rashford et le Barça ont décroché le titre face à leur grand rival. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Une victoire dans le clasico et le titre! Le FC Barcelone a été sacré champion d'Espagne pour la 29e fois dimanche en battant le Real Madrid, son grand rival, au Camp Nou (2-0).

Les Blaugrana, qui n'avaient besoin que d'un match nul pour assurer leur titre, ont rapidement tué tout suspense grâce à des buts rapides de Marcus Rashford (9e) - un magnifique coup-franc direct - et Ferran Torres (18e) - après une délicieuse remise de Dani Olmo.

Avec 14 longueurs d'avance sur le club madrilène (2e, 77 points) à trois journées de la fin du championnat, le géant catalan (1er, 91 points) est mathématiquement sacré pour la deuxième fois consécutive. Le Real, lui, est condamné à une nouvelle saison blanche.



Arsenal se rapproche du titre après un final incroyable à West Ham Leandro Trossard (no 19) a endossé son costume de héros au Stade olympique de Londres. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Arsenal a signé une victoire cruciale dans la course au titre de champion d'Angleterre dimanche à West Ham (1-0). Les Gunners ont eu chaud après un but refusé aux Hammers dans le temps additionnel.

Les joueurs du Nord de Londres ont été laborieux, pas très inspirés, sauvés par leur gardien David Raya à deux reprises, et ils ont fini par trouver la faille sur un tir de Leandro Trossard au milieu d'une forêt de joueurs (83e).

Dans une fin de match irrespirable, ils ont encaissé un but de Callum Wilson (90e+5) mais il a été invalidé par l'arbitre, après un long examen vidéo, en raison d'une faute commise sur Raya, gêné dans sa sortie.

Le but de Trossard permet à Arsenal de compter 79 points, cinq de plus que son dauphin Manchester City (2e, 74 pts), qui a toutefois un match en retard à disputer, mercredi contre Crystal Palace.

Calendrier favorable La voie semble plus dégagée que jamais pour les Gunners, au calendrier plus clément que son concurrent: Burnley puis Crystal Palace, trois jours avant la finale de Conference League des "Eagles" face au Rayo Vallecano, contre Bournemouth et Aston Villa pour City.

Pour West Ham (18e, 36 pts), à l'inverse, le risque de la relégation est encore plus élevé qu'auparavant. L'équipe de Nuno Espirito Santo va regarder avec angoisse le match de son rival pour le maintien, Tottenham (17e, 37 pts), lundi contre Leeds (16e, 43 pts) en clôture de la 36e journée.



Inarrêtable, Sion bat Thoune et se rapproche du podium Ilyas Chouaref (à droite) et l'homme en forme du côté de Sion en cette fin de saison. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion est toujours plus proche du podium de la Super League. Les Valaisans ont signé un cinquième succès de rang sans encaisser de but face à Thoune dimanche à Tourbillon (2-0).

Ce nouveau succès probant permet aux hommes de Didier Tholot de revenir à deux points de Lugano, battu par Saint-Gall (2-1) un peu plus tôt. Sion pourrait s'emparer de la troisième place des Tessinois jeudi (16h30 à Tourbillon) à l'occasion de l'avant-dernière journée du championnat.

Les Valaisans ont fait la différence en début de match, malgré la sortie sur blessure précoce de Benjamin Kololli (11e, remplacé par Franck Surdez). Alors qu'il avait touché le poteau quatre minutes plus tôt, Winsley Boteli a ouvert le score à la 22e après un grand pont d'Ilyas Chouaref sur le côté droit.

Chouaref, systématiquement décisif depuis le début de la série de victoires de Sion (3 buts et 3 assists en 5 matches), a marqué le 2-0 sur l'action suivante, d'une frappe à ras de terre déclenchée à une vingtaine de mètres du but thounois (23e).

Face à une équipe sacrée championne de Suisse le week-end dernier et passablement remaniée (Steffen, Bertone, Imeri, Rastoder, Matoshi sur le banc), Sion a ensuite contrôlé son avantage pour offrir à Anthony Racioppi un cinquième blanchissage consécutif.

Les Sédunois et leur défense de fer ont désormais leur destin en main dans la course à l'Europe. Ils joueront les qualifications de la Conference League s'ils battent Lugano jeudi et Young Boys dimanche à Berne.

YB et Bâle hors course Les Bernois, qui ne joueront pas sur la scène continentale la saison prochaine, ont légèrement retrouvé le sourire en battant Bâle dimanche. Les "jaune et noir" se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Dominik Pech (49e), Darian Males (74e) et Christian Fassnacht (90e+4).

Pour les Rhénans, l'Europe s'est aussi franchement éloignée. Ils ne peuvent plus espérer qu'un miracle pour revenir à la 4e place, laquelle pourrait offrir un billet supplémentaire si Saint-Gall remporte la Coupe de Suisse.



Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours Paul Magnier a fêté dimanche son 2e succès en 3 jours Image: KEYSTONE/EPA/BORISLAV TROSHEV Paul Magnier a signé dimanche son deuxième succès en trois étapes courues en Bulgarie dans le Giro 2026.

Le Français s'est imposé à Sofia au terme d'un sprint massif royal, devant Jonathan Milan et Dylan Groenewegen. Le Vaudois de la Tudor Robin Froidevaux a fini 12e de l'étape, au terme de laquelle Guillermo Thomas Silva reste en tête du général.

Moins de dix coureurs avaient pu en découdre au sprint vendredi dans la 1re étape, marquée par une chute massive à 600 m de l'arrivée. Dimanche, c'est devant tous les autres meilleurs finisseurs du peloton de ce Giro que Paul Magnier a triomphé. Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a dépassé sur le fil Jonathan Milan, qui avait lancé le sprint de loin.

Vainqueur samedi à Veliko Tarnovo, l'Uruguayan Guillermo Thomas Silva portera donc le maillot rose à l'heure de débarquer sur le sol italien mardi, après une journée de repos et de transfert. L'espoir argovien Jan Christen, 8e de la 2e étape, reste 6e du général à 10 secondes du leader.



Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League Il y a eu du spectacle dimanche au Cornaredo. Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Saint-Gall a renforcé sa 2e place de Super League en renversant Lugano. Les Tessinois menaient 1-0 mais se sont finalement inclinés 2-1 dimanche sur la pelouse détrempée du Cornaredo.

Ce duel très animé du Championship Group s'est débloqué en deuxième période, lors de laquelle les Bianconeri ont d'abord ouvert le score au terme d'une sublime action collective conclue par Hadj Mahmoud (53e).

Saint-Gall a répliqué à la 69e après un enchaînement non moins remarquable de Lukas Görtler. Le capitaine saint-gallois a buté sur David von Ballmoos, mais Mihailo Stevanovic a bien suivi pour pousser le ballon au fond.

Les Brodeurs ont forcé la décision quelques minutes plus tard sur un penalty transformé par Görtler (74e). Lugano a aussi bénéficié d'un penalty dans le temps additionnel, mais Lawrence Ati Zigi a été impérial pour renvoyer la tentative d'Ezgjan Alioski (90e+8).

Avec ce succès, les joueurs d'Enrico Maassen prennent trois points d'avance sur les Tessinois à la 2e place. Ils assurent également leur place sur le podium et leur qualification pour la prochaine Conference League, qui pourrait se transformer en un billet pour l'Europa League en cas de victoire en finale de la Coupe de Suisse (le 24 mai contre Stade Lausanne-Ouchy).



Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du Clasico Image: KEYSTONE/EPA/VILLAR LOPEZ L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du match au sommet de la Liga dimanche soir contre le Real Madrid. Le club catalan l'a annoncé dans un communiqué.

Le Barça a exprimé "son affection" à l'entraîneur allemand avant ce Clasico qui pourrait offrir son 29e titre à l'équipe blaugrana. "Nous partageons sa douleur et l'accompagnons dans ce moment difficile", écrit le club. Le Real Madrid a également publié un communiqué de condoléances sur les réseaux sociaux.

Les Barcelonais sont en tête de la Liga avec onze points d'avance sur Madrid et n'ont besoin que d'un point pour s'assurer de conserver leur titre, à trois journées de la fin.



Martin s'impose au Mans, devant Bezzecchi Jorge Martin a mis fin à une longue disette dimanche au Mans Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jorge Martin (Aprilia) a remporté le Grand Prix de France, cinquième des 22 manches du championnat du monde de MotoGP.

L'Espagnol s'est imposé devant son coéquipier italien Marco Bezzecchi (2e à 0''477), dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.

Le champion du monde 2024, déjà vainqueur du sprint samedi, a décroché sa première victoire le dimanche depuis le GP d'Indonésie en septembre 2024. Il revient ainsi à une longueur de Bezzecchi au championnat du monde.

Le Madrilène a offert sa première victoire au Mans à Aprilia, qui a même réalisé un triplé avec la troisième place du Japonais Ai Ogura (à 0''874), pilote de l'équipe satellite Trackhouse qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière.



La Suisse se fait plaisir face aux Tchèques Sven Andrighetto (85, au centre) a réussi un retour probant à 5 jours du début du Mondial Image: KEYSTONE/AP/Johan Nilsson L'équipe de Suisse a conclu sa préparation au Mondial sur un succès probant, le troisième en six matches livrés dans le relevé Euro Hockey Tour.

La troupe de Jan Cadieux a dominé la République tchèque 6-1 dimanche à Ängelholm, cinq jours avant de se frotter aux Etats-Unis à Zurich en ouverture du championnat du monde.

Le nouveau sélectionneur pourra tirer plusieurs enseignements de cette rencontre, pour laquelle il avait laissé quatre de ses cinq "NHLers" au repos (Josi, Hischier, Meier et Niederreiter). Le premier concerne le "revenant" Sven Andrighetto, qui n'avait plus joué depuis le 25 mars.

L'attaquant des Zurich Lions, qui s'était blessé après un contact avec un coéquipier lors du match 3 du quart de finale des play-off face à Lugano, devait se tester à cinq jours du début du championnat du monde. Associé à Denis Malgin - comme de coutume - et à Pius Suter, il fut de plus en plus à l'aise au fil des "shifts".

Désigné capitaine, "Ghetto" a même trouvé le chemin des filets en supériorité numérique pour le 4-1 (54e), profitant d'une superbe passe de Malgin. Il avait été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0, inscrit à la 6e par Pius Suter avec là aussi un assist pour Malgin à la clé. Un Malgin qui a ensuite marqué le 5-1 (55e).

Montée en puissance Deuxième enseignement, la Suisse monte en puissance sur le plan physique. Elle a ainsi mis d'emblée les Tchèques sous pression, Simon Knak bénéficiant d'un superbe travail préparatoire de Ken Jäger pour ouvrir la marque à la 5e, soit 56'' avant le 2-0. Et elle n'a rien lâché, Christoph Bertschy scellant le score à la 57e.

Jan Cadieux a aussi pu constater que son gardien no 3 Sandro Aeschlimann est au niveau. Sauvé aussi par sa transversale sur un shoot de Michal Kunc au premier tiers alors que le score était de 2-0, le portier du HC Davos a livré la marchandise avec 21 arrêts. Il n'a capitulé que sur un "powerplay" tchèque pour le 3-1 (37e).



Masarova battue 6-0 6-0 au 3e tour à Rome Rebeka Masarova a vécu un cauchemar dimanche à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Dernière Suissesse en lice, Rebeka Masarova (WTA 160) a pris la porte au 3e tour du WTA 1000 de Rome, comme Belinda Bencic et Viktorija Golubic la veille.

Issue des qualifications sur la terre battue du Foro Italico, la Bâloise a même vécu un cauchemar dimanche face à Jessica Pegula (WTA 5).

Rebeka Masarova a été écrasée 6-0 6-0 par l'Américaine, laquelle avait déjà bouclé son match du 2e tour sur un 6-0 (face à Zeynep Sonmez). Cette partie n'a duré que 61 minutes.

Masarova n'a remporté que 25 points au total, dont 7 seulement sur le service d'une Jessica Pegula impitoyable. L'Américaine n'a rien lâché, remportant notamment deux jeux dans lesquels son adversaire bâloise avait mené 40/0 sur son propre service.

Les quatre victoires - dont une face à la 23e mondiale Leylah Fernandez au 2e tour - obtenues à Rome feront néanmoins le plus grand bien à Rebeka Masarova. Elle gagnera une trentaine de places au classement WTA à l'issue de ce tournoi.



Mbappé ne jouera pas dimanche contre Barcelone Mbappé ne jouera pas dimanche face au Real Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Kylian Mbappé ne disputera pas le Clasico de dimanche.

De retour d'une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant du Real Madrid est absent du groupe officiel publié par son club pour affronter le FC Barcelone en Liga.

Le capitaine de l'équipe de France, qui venait de reprendre l'entraînement cette semaine, n'a pas été convoqué par son entraîneur Alvaro Arbeloa pour cette rencontre qui pourrait offrir le titre au Barça.

Son coéquipier Aurélien Tchouaméni, sanctionné par son club d'une amende de 500'000 euros pour une violente altercation avec Federico Valverde, est en revanche bien présent dans le groupe, comme annoncé la veille par son coach.



Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi Adam Yates a renoncé à prendre le départ de la 3e étape du Giro Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Adam Yates, leader de l'équipe UAE de l'Argovien Jan Christen, a quitté le Tour d'Italie dimanche avant le départ de la 3e étape, a annoncé sa formation.

Le Britannique a été victime d'une violente chute samedi. Candidat au podium final, il est allé au sol lors d'une grosse chute collective qui a contraint deux de ses coéquipiers, Jay Vine et Marc Soler, à l'abandon dès samedi.

Vine souffre d'une commotion cérébrale et d'une fracture du coude, Soler d'une fracture du pelvis, a indiqué dimanche Adrian Rotunno, le directeur médical d'UAE, en précisant qu'à ce stade aucune opération n'était requise pour les deux.

Dimanche, Yates (33 ans) qui avait fini l'étape le visage maculé de boue et de sang, a jeté l'éponge à son tour. Il "souffre d'abrasions sévères et d'une coupure à son oreille gauche" et présente "des symptômes différés d'une commotion cérébrale", a expliqué le médecin de son équipe.

La malchance sur le Giro continue pour le troisième du Tour de France 2023 qui était déjà tombé lors de ses deux précédentes participations en 2017 et 2025, même s'il avait à chaque fois pu terminer la course, respectivement à la 9e et la 12e place.

Le jumeau de Simon, vainqueur du Giro l'an dernier, va désormais se consacrer à son rôle de lieutenant de Tadej Pogacar en montagne lors du Tour de France en juillet.

L'Italien Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), qui avait terminé la 2e étape samedi mais souffre de fractures dans le bas du dos, est également non partant dimanche. Deux autres coureurs, le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain) et le Norvégien Adne Holter (Uno-X) avaient abandonné dès samedi.



Steve Kerr rempile avec les Warriors Steve Kerr continuera d'entraîner les Warriors la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Stephen Lam L'entraîneur de Golden State Steve Kerr va rempiler avec la franchise californienne pour deux ans, ont annoncé ses agents à ESPN samedi. Il est en poste depuis 2014.

Selon le média américain, citant Dan Eveloff et Rick Smith de l'agence Priority Sports, Steve Kerr Kerr a décidé de rester malgré l'élimination des Warriors lors du dernier match des barrages pour les play-off, contre Phoenix.

L'ancien joueur de Chicago et de San Antonio avait alors laissé planer le doute sur son avenir, lui qui a mené la bande à Stephen Curry vers quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022). "Ces postes ont tous une date d'expiration", avait-il lâché juste après la défaite contre Phoenix, suggérant qu'il était peut-être "temps pour du sang nouveau et de nouvelles idées".

D'après ESPN, citant des sources de la NBA anonymes, Steve Kerr restera l'entraîneur le mieux payé de la ligue. Il a touché 17,5 millions de dollars cette saison.



Un 8e succès en 8 matches pour les Canes Jackson Blake a inscrit le but de la qualification pour les Canes, en prolongation Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Carolina est pour l'heure injouable dans les play-off de NHL. Les Hurricanes ont sorti Philadelphia en quatre matches en demi-finale de la Conférence Est, après avoir déjà "balayé" Ottawa au 1er tour.

La franchise de la Caroline du Nord est la cinquième équipe de l'histoire de la NHL à remporter ses huit premiers matches dans les séries finales. Mais son huitième succès n'a tenu qu'à un fil, Philadelphie s'étant incliné en prolongation samedi.

Les Hurricanes, qui affronteront Montréal ou Buffalo en finale de Conférence, ont pourtant survolé les débats avec 40 tirs cadrés contre seulement 17 pour les Flyers. Mais ils n'ont fait la différence qu'en "overtime", après 5'31 de jeu supplémentaire, sur une réussite de Jackson Blake.

A l'Ouest, Colorado n'est en revanche plus invaincu dans ces play-off. L'Avalanche, qui menait 2-0 dans sa série face à Minnesota après avoir sorti Los Angeles en quatre matches au 1er tour, s'est incliné 5-1 samedi sur la glace du Wild dans l'acte III. Kirill Kaprizov (1 but, 2 assists) a brillé dans le camp du Wild.

