Magnier gagne encore ++ Saint-Gall renverse Lugano

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours Paul Magnier a fêté dimanche son 2e succès en 3 jours Image: KEYSTONE/EPA/BORISLAV TROSHEV Paul Magnier a signé dimanche son deuxième succès en trois étapes courues en Bulgarie dans le Giro 2026.

Le Français s'est imposé à Sofia au terme d'un sprint massif royal, devant Jonathan Milan et Dylan Groenewegen. Le Vaudois de la Tudor Robin Froidevaux a fini 12e de l'étape, au terme de laquelle Guillermo Thomas Silva reste en tête du général.

Moins de dix coureurs avaient pu en découdre au sprint vendredi dans la 1re étape, marquée par une chute massive à 600 m de l'arrivée. Dimanche, c'est devant tous les autres meilleurs finisseurs du peloton de ce Giro que Paul Magnier a triomphé. Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a dépassé sur le fil Jonathan Milan, qui avait lancé le sprint de loin.

Vainqueur samedi à Veliko Tarnovo, l'Uruguayan Guillermo Thomas Silva portera donc le maillot rose à l'heure de débarquer sur le sol italien mardi, après une journée de repos et de transfert. L'espoir argovien Jan Christen, 8e de la 2e étape, reste 6e du général à 10 secondes du leader.



Saint-Gall renverse Lugano et renforce sa 2e place en Super League Il y a eu du spectacle dimanche au Cornaredo. Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Saint-Gall a renforcé sa 2e place de Super League en renversant Lugano. Les Tessinois menaient 1-0 mais se sont finalement inclinés 2-1 dimanche sur la pelouse détrempée du Cornaredo.

Ce duel très animé du Championship Group s'est débloqué en deuxième période, lors de laquelle les Bianconeri ont d'abord ouvert le score au terme d'une sublime action collective conclue par Hadj Mahmoud (53e).

Saint-Gall a répliqué à la 69e après un enchaînement non moins remarquable de Lukas Görtler. Le capitaine saint-gallois a buté sur David von Ballmoos, mais Mihailo Stevanovic a bien suivi pour pousser le ballon au fond.

Les Brodeurs ont forcé la décision quelques minutes plus tard sur un penalty transformé par Görtler (74e). Lugano a aussi bénéficié d'un penalty dans le temps additionnel, mais Lawrence Ati Zigi a été impérial pour renvoyer la tentative d'Ezgjan Alioski (90e+8).

Avec ce succès, les joueurs d'Enrico Maassen prennent trois points d'avance sur les Tessinois à la 2e place. Ils assurent également leur place sur le podium et leur qualification pour la prochaine Conference League, qui pourrait se transformer en un billet pour l'Europa League en cas de victoire en finale de la Coupe de Suisse (le 24 mai contre Stade Lausanne-Ouchy).



Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du Clasico Image: KEYSTONE/EPA/VILLAR LOPEZ L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du match au sommet de la Liga dimanche soir contre le Real Madrid. Le club catalan l'a annoncé dans un communiqué.

Le Barça a exprimé "son affection" à l'entraîneur allemand avant ce Clasico qui pourrait offrir son 29e titre à l'équipe blaugrana. "Nous partageons sa douleur et l'accompagnons dans ce moment difficile", écrit le club. Le Real Madrid a également publié un communiqué de condoléances sur les réseaux sociaux.

Les Barcelonais sont en tête de la Liga avec onze points d'avance sur Madrid et n'ont besoin que d'un point pour s'assurer de conserver leur titre, à trois journées de la fin.



Martin s'impose au Mans, devant Bezzecchi Jorge Martin a mis fin à une longue disette dimanche au Mans Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jorge Martin (Aprilia) a remporté le Grand Prix de France, cinquième des 22 manches du championnat du monde de MotoGP.

L'Espagnol s'est imposé devant son coéquipier italien Marco Bezzecchi (2e à 0''477), dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.

Le champion du monde 2024, déjà vainqueur du sprint samedi, a décroché sa première victoire le dimanche depuis le GP d'Indonésie en septembre 2024. Il revient ainsi à une longueur de Bezzecchi au championnat du monde.

Le Madrilène a offert sa première victoire au Mans à Aprilia, qui a même réalisé un triplé avec la troisième place du Japonais Ai Ogura (à 0''874), pilote de l'équipe satellite Trackhouse qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière.



La Suisse se fait plaisir face aux Tchèques Sven Andrighetto (85, au centre) a réussi un retour probant à 5 jours du début du Mondial Image: KEYSTONE/AP/Johan Nilsson L'équipe de Suisse a conclu sa préparation au Mondial sur un succès probant, le troisième en six matches livrés dans le relevé Euro Hockey Tour.

La troupe de Jan Cadieux a dominé la République tchèque 6-1 dimanche à Ängelholm, cinq jours avant de se frotter aux Etats-Unis à Zurich en ouverture du championnat du monde.

Le nouveau sélectionneur pourra tirer plusieurs enseignements de cette rencontre, pour laquelle il avait laissé quatre de ses cinq "NHLers" au repos (Josi, Hischier, Meier et Niederreiter). Le premier concerne le "revenant" Sven Andrighetto, qui n'avait plus joué depuis le 25 mars.

L'attaquant des Zurich Lions, qui s'était blessé après un contact avec un coéquipier lors du match 3 du quart de finale des play-off face à Lugano, devait se tester à cinq jours du début du championnat du monde. Associé à Denis Malgin - comme de coutume - et à Pius Suter, il fut de plus en plus à l'aise au fil des "shifts".

Désigné capitaine, "Ghetto" a même trouvé le chemin des filets en supériorité numérique pour le 4-1 (54e), profitant d'une superbe passe de Malgin. Il avait été crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0, inscrit à la 6e par Pius Suter avec là aussi un assist pour Malgin à la clé. Un Malgin qui a ensuite marqué le 5-1 (55e).

Montée en puissance Deuxième enseignement, la Suisse monte en puissance sur le plan physique. Elle a ainsi mis d'emblée les Tchèques sous pression, Simon Knak bénéficiant d'un superbe travail préparatoire de Ken Jäger pour ouvrir la marque à la 5e, soit 56'' avant le 2-0. Et elle n'a rien lâché, Christoph Bertschy scellant le score à la 57e.

Jan Cadieux a aussi pu constater que son gardien no 3 Sandro Aeschlimann est au niveau. Sauvé aussi par sa transversale sur un shoot de Michal Kunc au premier tiers alors que le score était de 2-0, le portier du HC Davos a livré la marchandise avec 21 arrêts. Il n'a capitulé que sur un "powerplay" tchèque pour le 3-1 (37e).



Masarova battue 6-0 6-0 au 3e tour à Rome Rebeka Masarova a vécu un cauchemar dimanche à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Dernière Suissesse en lice, Rebeka Masarova (WTA 160) a pris la porte au 3e tour du WTA 1000 de Rome, comme Belinda Bencic et Viktorija Golubic la veille.

Issue des qualifications sur la terre battue du Foro Italico, la Bâloise a même vécu un cauchemar dimanche face à Jessica Pegula (WTA 5).

Rebeka Masarova a été écrasée 6-0 6-0 par l'Américaine, laquelle avait déjà bouclé son match du 2e tour sur un 6-0 (face à Zeynep Sonmez). Cette partie n'a duré que 61 minutes.

Masarova n'a remporté que 25 points au total, dont 7 seulement sur le service d'une Jessica Pegula impitoyable. L'Américaine n'a rien lâché, remportant notamment deux jeux dans lesquels son adversaire bâloise avait mené 40/0 sur son propre service.

Les quatre victoires - dont une face à la 23e mondiale Leylah Fernandez au 2e tour - obtenues à Rome feront néanmoins le plus grand bien à Rebeka Masarova. Elle gagnera une trentaine de places au classement WTA à l'issue de ce tournoi.



Mbappé ne jouera pas dimanche contre Barcelone Mbappé ne jouera pas dimanche face au Real Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Kylian Mbappé ne disputera pas le Clasico de dimanche.

De retour d'une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant du Real Madrid est absent du groupe officiel publié par son club pour affronter le FC Barcelone en Liga.

Le capitaine de l'équipe de France, qui venait de reprendre l'entraînement cette semaine, n'a pas été convoqué par son entraîneur Alvaro Arbeloa pour cette rencontre qui pourrait offrir le titre au Barça.

Son coéquipier Aurélien Tchouaméni, sanctionné par son club d'une amende de 500'000 euros pour une violente altercation avec Federico Valverde, est en revanche bien présent dans le groupe, comme annoncé la veille par son coach.



Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi Adam Yates a renoncé à prendre le départ de la 3e étape du Giro Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Adam Yates, leader de l'équipe UAE de l'Argovien Jan Christen, a quitté le Tour d'Italie dimanche avant le départ de la 3e étape, a annoncé sa formation.

Le Britannique a été victime d'une violente chute samedi. Candidat au podium final, il est allé au sol lors d'une grosse chute collective qui a contraint deux de ses coéquipiers, Jay Vine et Marc Soler, à l'abandon dès samedi.

Vine souffre d'une commotion cérébrale et d'une fracture du coude, Soler d'une fracture du pelvis, a indiqué dimanche Adrian Rotunno, le directeur médical d'UAE, en précisant qu'à ce stade aucune opération n'était requise pour les deux.

Dimanche, Yates (33 ans) qui avait fini l'étape le visage maculé de boue et de sang, a jeté l'éponge à son tour. Il "souffre d'abrasions sévères et d'une coupure à son oreille gauche" et présente "des symptômes différés d'une commotion cérébrale", a expliqué le médecin de son équipe.

La malchance sur le Giro continue pour le troisième du Tour de France 2023 qui était déjà tombé lors de ses deux précédentes participations en 2017 et 2025, même s'il avait à chaque fois pu terminer la course, respectivement à la 9e et la 12e place.

Le jumeau de Simon, vainqueur du Giro l'an dernier, va désormais se consacrer à son rôle de lieutenant de Tadej Pogacar en montagne lors du Tour de France en juillet.

L'Italien Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), qui avait terminé la 2e étape samedi mais souffre de fractures dans le bas du dos, est également non partant dimanche. Deux autres coureurs, le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain) et le Norvégien Adne Holter (Uno-X) avaient abandonné dès samedi.



Steve Kerr rempile avec les Warriors Steve Kerr continuera d'entraîner les Warriors la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Stephen Lam L'entraîneur de Golden State Steve Kerr va rempiler avec la franchise californienne pour deux ans, ont annoncé ses agents à ESPN samedi. Il est en poste depuis 2014.

Selon le média américain, citant Dan Eveloff et Rick Smith de l'agence Priority Sports, Steve Kerr Kerr a décidé de rester malgré l'élimination des Warriors lors du dernier match des barrages pour les play-off, contre Phoenix.

L'ancien joueur de Chicago et de San Antonio avait alors laissé planer le doute sur son avenir, lui qui a mené la bande à Stephen Curry vers quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022). "Ces postes ont tous une date d'expiration", avait-il lâché juste après la défaite contre Phoenix, suggérant qu'il était peut-être "temps pour du sang nouveau et de nouvelles idées".

D'après ESPN, citant des sources de la NBA anonymes, Steve Kerr restera l'entraîneur le mieux payé de la ligue. Il a touché 17,5 millions de dollars cette saison.



Un 8e succès en 8 matches pour les Canes Jackson Blake a inscrit le but de la qualification pour les Canes, en prolongation Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Carolina est pour l'heure injouable dans les play-off de NHL. Les Hurricanes ont sorti Philadelphia en quatre matches en demi-finale de la Conférence Est, après avoir déjà "balayé" Ottawa au 1er tour.

La franchise de la Caroline du Nord est la cinquième équipe de l'histoire de la NHL à remporter ses huit premiers matches dans les séries finales. Mais son huitième succès n'a tenu qu'à un fil, Philadelphie s'étant incliné en prolongation samedi.

Les Hurricanes, qui affronteront Montréal ou Buffalo en finale de Conférence, ont pourtant survolé les débats avec 40 tirs cadrés contre seulement 17 pour les Flyers. Mais ils n'ont fait la différence qu'en "overtime", après 5'31 de jeu supplémentaire, sur une réussite de Jackson Blake.

A l'Ouest, Colorado n'est en revanche plus invaincu dans ces play-off. L'Avalanche, qui menait 2-0 dans sa série face à Minnesota après avoir sorti Los Angeles en quatre matches au 1er tour, s'est incliné 5-1 samedi sur la glace du Wild dans l'acte III. Kirill Kaprizov (1 but, 2 assists) a brillé dans le camp du Wild.



Les Lakers au pied du mur, les Cavaliers se reprennent Shai Gilgeous-Alexander (à droite) et le Thunder mènent 3-0 face aux Lakers Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Tenant du titre, Oklahoma City est toujours invaincu dans les play-off 2026 de NBA. Le Thunder a cueilli samedi son troisième succès en trois matches face à des Lakers désormais au pied du mur.

OKC, qui avait "balayé" Phoenix 4-0 au 1er tour, s'est facilement imposé 131-108 samedi sur le parquet des Los Angeles Lakers. L'arrière belge du Thunder Ajay Mitchell (24 points, 10 assists, 4 rebonds) fut le meilleur marqueur du match.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander ne fut pas en reste, lui qui a compilé 23 points, 9 passes décisives, 4 rebonds et 2 contres. L'absence de leur maître à jouer Luka Doncic, blessé, pèse décidément trop lourd dans le camp des Lakers de LeBron James (19 points, 8 assists et 6 rebonds samedi).

A l'Est, les Cavaliers ont en revanche décroché le succès de l'espoir face aux Pistons. Propulsé par les 35 points de Donovan Mitchell, Cleveland a battu Detroit 116-109 pour n'être plus mené que 2-1 dans cette demi-finale de Conférence. Les Cavs ont aussi pu compter sur James Harden (19 points, 7 passes) pour clore la partie.



Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley Daniel Dubois est le nouveau champion du monde WBO des lourds Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Daniel Dubois s'est adjugé le titre de champion du monde des poids lourds de la WBO. Il a arraché la ceinture à son compatriote britannique Fabio Wardley par arrêt de l'arbitre samedi à Manchester.

Dubois (28 ans) retrouve ainsi une ceinture après avoir perdu le titre IBF contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk en juillet 2025. Le combat avait pourtant mal commencé pour l'Anglais, qui a goûté au tapis dès les premières secondes, puis mis un genou à terre dans la troisième reprise après un lourd coup du droit de Wardley.

Mais le Londonien a ensuite pris l'ascendant et multiplié les enchaînements dévastateurs contre son adversaire de 31 ans, dont le visage était couvert de sang au sixième round. Au neuvième, Wardley, tuméfié jusqu'à en être méconnaissable, ne voyait quasiment plus de l'oeil droit. L'arbitre Howard Foster a finalement arrêté le combat à la 11e reprise.



Balle de titre pour le Barça Bien installé en tête de la Liga, le FC Barcelone a l'opportunité dimanche de remporter un 29e titre de champion d'Espagne lors d'un Clasico décisif.

Les Blaugrana peuvent aussi enfoncer un peu plus le Real Madrid de Kylian Mbappé vers une fin de saison chaotique.

Sur le papier, un nul leur suffirait. Mais l'occasion est bien trop belle, pour les Catalans, leaders du championnat avec onze points d'avance, de sceller leur deuxième sacre d'affilée en plongeant leurs éternels rivaux madrilènes dans une crise sans fin.

Une victoire dimanche, la 30e en 35 journées, rapprocherait également le Barça de la barre historique des 100 points en Liga. Celle-ci a été atteinte seulement deux fois, par le Real en 2011/12 puis par le club catalan lui-même la saison suivante.

Avant même le dénouement de la rencontre - et de la saison - la Maison Blanche semble aujourd'hui en pleine implosion, illustrée par deux altercations successives entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, mis au repos forcé pendant deux semaines après un traumatisme crânien.

Un incident grave ayant poussé le club à infliger aux deux joueurs une amende de 500'000 euros, sans sanctions sportives, ce qui permettrait en théorie à l'international français de tenir sa place dimanche au Camp Nou.

Mbappé de retour ? Seul rayon de lumière dans le marasme madrilène, le retour de blessure de Kylian Mbappé, vivement critiqué dans la capitale espagnole pour son attitude jugée trop individualiste et son voyage en Sardaigne le week-end dernier, alors que ses coéquipiers avaient un match de Liga à disputer face à l'Espanyol Barcelone.

La victoire 2-0, acquise ce soir-là grâce à un doublé de Vinicius Junior, avait permis au Real de repousser encore un peu le sacre du Barça, qui compte bien mettre fin à ce faux suspense dimanche. Même si l'entraîneur Hansi Flick a mis en garde face au potentiel du buteur français, auteur d'un triplé l'an dernier lors de la défaite (4-3) à Barcelone.

"Le Real plus dangereux avec ou sans Mbappé? Non, vraiment... Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sur le terrain, il est juste incroyable. Dans n'importe quelle situation il peut être dangereux, devant le but, pour moi c'est le meilleur attaquant au monde", a déclaré Flick.

Avec 41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues, le capitaine des Bleus est de loin le joueur le plus décisif du géant espagnol. Mais il se retrouve pointé du doigt par la presse et pris en grippe par une partie des supporters merengues pour son manque d'implication défensive et son attitude hors des terrains.



Match nul spectaculaire entre Lucerne et Servette Servettiens et Lucernois ont assuré le spectacle samedi en Suisse centrale. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne et Servette se sont quittés dos à dos samedi après un match nul spectaculaire (3-3) en Super League. Les Grenat menaient 2-0 puis 3-2 mais se sont fait rejoindre par les Lucernois.

Sur la lancée de leurs récents succès (quatre en cinq matches), les Servettiens ont frappé les premiers dans ce duel pour l'honorifique première place du Relegation Group. Ils ont pu compter sur l'aide d'Adrian Bajrami, qui a dévié malencontreusement un tir de Micha Stevanovic dans son propre but (11e).

Servette a ensuite mené 2-0 après un nouveau but de sa jeune pépite Thomas Lopes (39e), le quatrième consécutif. L'ailier de 19 ans a fait presque comme dimanche dernier face à Grasshopper, repiquant dans l'axe avant d'armer une frappe enroulée qui a trouvé le petit filet de Pascal Loretz.

Kabwit répond à Njoh Mais alors qu'ils se croyaient à l'abri, les Grenat ont perdu leur avantage en l'espace de six minutes. Levin Winkler a d'abord armé une frappe précise hors de portée de Jérémy Frick (67e), avant que Bajrami ne se rachète de sa bévue initiale en marquant sur corner (73e).

Assommé, le SFC a tout de même réagi par l'intermédiaire de Lilian Njoh. Disparu des radars ces derniers temps, la faute aux éclosions de Junior Kadile et Thomas Lopes, le Français a remis son équipe devant à la 79e. Mais Lucerne n'a pas gambergé très vite, et égalisé une fois de plus grâce à une réussite d'Oscar Kabwit (81e).

Après ce match nul, Lucerne conserve le 7e rang à la faveur d'une différence de buts légèrement favorable (+6, +4 pour Servette). Les Grenat doivent encore recevoir Lausanne (mardi) et se déplacer sur la pelouse du FC Zurich (samedi prochain).

