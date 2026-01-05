Oklahoma City battu ++ Vegas coule

L'entraîneur de Manchester United Ruben Amorim limogé Ruben Amorim a été viré par ManU lundi Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson L'entraîneur de Manchester United, le Portugais Ruben Amorim, a été limogé à la suite des mauvais résultats de son équipe, 6e de Premier League. Le club mancunien l'a annoncé lundi.

Arrivé aux commandes des Red Devils en novembre 2024, l'ancien technicien du Sporting Portugal (40 ans) n'a pas réussi à redresser la barre à la tête du prestigieux club anglais, vainqueur de trois Ligue des champions mais en difficulté depuis plusieurs années.



La Kényane Beatrice Chebet, double championne olympique sur 5000 m et 10'000 m à Paris en 2024, double championne du monde en titre et détentrice des records du monde dans les deux disciplines, fait une pause maternité en 2026. Son agent l'a annoncé lundi.

"Après beaucoup de rumeurs, nous pouvons enfin partager la nouvelle: en 2026, Beatrice Chebet courra la course la plus importante de sa vie, devenir mère", a annoncé son agent sur les réseaux sociaux.

Beatrice Chebet a été l'une des grandes stars des Mondiaux d'athlétisme à Tokyo en septembre 2025, quand elle a brillé sur 10'000 m avant d'enchaîner sur le 5000 m, devançant son amie et autre star du demi-fond, Faith Kipyegon.

L'athlète de 25 ans devait défendre son titre samedi aux championnats du monde de cross en Floride mais avait annoncé son forfait il y a quelques jours, sans donner d'explication précise mais en indiquant avoir hâte de vivre le "prochain chapitre de (sa) vie".

La saison 2026 n'est marquée par aucun championnat majeur en athlétisme, les prochains Mondiaux ayant lieu en 2027 à Pékin avant les JO à Los Angeles en 2028. Chebet est également double championne du monde en titre et détentrice des records du monde du 5000 et du 10'000 m.



Phoenix fait tomber Oklahoma City Devin Booker est félicité par Dillon Brooks après avoir inscrit le panier de la gagne face à OKC Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Champion NBA en titre, Oklahoma City a subi dimanche sa 6e défaite de la saison en 36 matches, mais la 5e dans ses 11 dernières sorties. Le Thunder s'est incliné 108-105 à Phoenix.

Devin Booker a marqué le panier à trois points de la victoire à 0''7 du "buzzer". Les Suns ont effacé un déficit initial de 18 points pour prendre leur revanche après la pire défaite de l'histoire de la franchise, le mois dernier contre le Thunder (138-89) en quarts de finale de la NBA Cup.

Booker a amassé 24 points et réalisé 9 passes décisives. L'ailier Dillon Brooks a ajouté 22 points pour Phoenix, qui a aussi pu compter sur les 26 points de Jordan Goodwin, un record pour le meneur remplaçant.

Brooks a réussi un tir à trois points face à son compatriote canadien Shai Gilgeous-Alexander, à 36'' du terme. Cela a donné à Phoenix une avance de 105-101, mais Oklahoma City a égalisé à 105-105 à 8''2 de la fin avant que Booker ne marque le panier de la gagne.

Gilgeous-Alexander a mené le Thunder avec 25 points et l'arrière Jalen Williams en a ajouté 23. Mais les Suns, en 7e place à l'Ouest, ont mis fin à la série de quatre victoires consécutives d'OKC, dont le bilan reste cependant le meilleur de la ligue.



Une 5e défaite d'affilée pour Vegas Tyler Bertuzzi (à gauche) trompe Akira Schmid pour inscrire le but de la victoire pour Chicago face à Vegas Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty Les Vegas Golden Knights ont enchaîné dimanche une cinquième défaite consécutive en NHL. La franchise du Nevada s'est inclinée 3-2 sur la glace de Chicago.

Pour sa première titularisation de la nouvelle année, Akira Schmid n'a guère brillé devant le filet des Golden Knights. Le Bernois a terminé la partie avec 85% d'arrêts seulement (17/20) pour connaître sa troisième défaite de suite en tant que titulaire.

Le "bourreau" de Schmid se nomme Tyler Bertuzzi. L'attaquant de Chicago a réussi un triplé, signant le but de la victoire après 1'18 de jeu en "overtime" pour infliger à Vegas un huitième revers dans ses neuf dernières sorties.

A noter aussi la défaite des New Jersey Devils, qui restaient pourtant sur deux succès consécutifs. New Jersey s'est incliné 3-1 face aux Carolina Hurricanes, qui ont ouvert la marque après 51 secondes de jeu sur un but contre son camp de Luke Hughes. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a réussi un assist sur le 1-1 des Devils, signé Dawson Mercer à la 8e.



L'Inter reprend les commandes, l'AC Milan et Naples sur ses talons Lautaro Martinez a inscrit son 10e but de la saison Image: KEYSTONE/EPA/Roberto Bregani L'Inter est repassé en tête du Championnat d'Italie dimanche en surclassant Bologne 3-1. Mais il reste sous la menace de l'AC Milan et Naples, vainqueurs également lors de la 18e journée.

Devant son public, l'Inter n'a pas fait de détails pour son premier match de l'année. Le gardien de Bologne Federico Ravaglia a longtemps retardé l'échéance, avant de céder une première fois sur un tir de Piotr Zielenski (39e).

L'Argentin Lautaro Martinez a doublé la mise au retour des vestiaires (48e) sur une tête à bout portant, son 10e but de la saison et son 125e en Serie A, comme son compatriote Gonzalo Higuain.

Thuram a définitivement mis KO Bologne avec beaucoup de réussite en propulsant le ballon dans le but avec l'épaule (74e).

Grâce à cette cinquième victoire consécutive en championnat, en ayant concédé seulement deux buts, les Nerazzurri totalisent 39 points, soit un de plus que leur grand rival, l'AC Milan (2e, 38 pts), passé provisoirement en tête à la faveur de sa victoire à Cagliari (1-0) vendredi.

L'Inter compte deux points d'avance sur le champion en titre Naples (3e, 37 pts) qui, sous une pluie battante, a terrassé la Lazio (2-0) au Stade olympique.



Le Maroc retrouvera le Cameroun en quarts Le Camerounais Junior Tchamadeu célèbre son but Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 qu'il organise. Il a difficilement battu la Tanzanie 1-0 grâce à une nouvelle réussite de Brahim Diaz à la 63e.

L'attaquant du Real Madrid marque cette CAN de son empreinte. Il a inscrit un but lors de chacun des quatre matches joués. Contre la Tanzanie, il a été servi par son capitaine Hakimi et trompé le gardien Masalanga dans un angle fermé au premier poteau. Auteur de plusieurs arrêts, le dernier rempart tanzanien a semblé coupable sur le but marocain.

Le Cameroun retrouvera le Maroc en quarts de finale après sa victoire 2-1 sur l'Afrique du Sud en huitièmes dimanche à Rabat. Arrivés la tanière sens dessus dessous au Maroc, les Lions Indomptables montent en puissance au fil du tournoi, à l'image de leur rencontre face aux Bafana Bafana où malmenés pendant une mi-temps, ils se sont finalement imposés avec autorité.

Le latéral Junior Tchamadeu, 22 ans, a ouvert le score contre le cours du jeu et Christian Kofane, 19 ans, a doublé la mise de la tête en tout début de seconde période.



La Suisse remporte son groupe Belinda Bencic en grande forme à Perth Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT La Suisse s'est assurée la 1re place de son groupe à la United Cup en battant l'Italie 2-1 et se qualifie pour la phase à élimination directe. Belinda Bencic a remporté son simple et le double mixte.

Encore dans l'élan de sa brillante fin de saison, la Saint-Galloise (WTA 11) semble aborder cette saison 2026 avec confiance. Elle est venue à bout de la Transalpine Jasmine Paolini (WTA 8), vainqueure du WTA 1000 de Rome en 2025, 6-4 6-3.

Belinda Bencic s'est adjugée un premier set décousu, qu'elle a remporté 6-4 après avoir breaké à quatre reprises Paolini. En deuxième manche, la Saint-Galloise a pris le service une première fois au 3e jeu, puis une deuxième fois pour remporter le 2e set 6-3.

En double mixte, Bencic a de nouveau été associée à Jakub Paul pour affronter Sara Errani et Andrea Vavassori. Comme la veille, le duel s'est terminé au tie-break et une fois de plus en faveur de la Suisse 7-5 4-6 10-7.

De son côté, Stan Wawrinka (ATP 157) a encore démontré ce dimanche qu'il n'allait pas faire de la figuration pour sa dernière saison professionnelle. Malgré sa défaite 4-6 6-7 (7/2) 7-6 (7/4) face à Flavio Cobolli (ATP 22), le droitier de 40 ans a livré une prestation de haut vol face au vainqueur des tournois d'Hambourg et de Munich l'an dernier.

Après avoir battu la France 3-0 et l'Italie 2-1, la Suisse est certaine de terminer à la première place de son groupe. En quarts de finale, elle affrontera mercredi à Perth le vainqueur du groupe E, qui sera soit la Grande-Bretagne, soit la Grèce.



Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent Johannes Klaebo, le grand dominateur du ski de fond mondial Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Johannes Klaebo et Jessie Diggins ont remporté le Tour de Ski au terme de la 6e étape au sommet de l'Alpe Cermis. Le Norvégien et l'Américaine ont chacun justifié leur statut de favori.

A un mois des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), Klaebo est devenu le recordman des victoires dans cette épreuve à étapes. Déjà sacré en 2019, 2022, 2023 et 2025, il a ajouté un cinquième titre pour devancer au palmarès le Suisse Dario Cologna, quatre fois victorieux.

"Participer au Tour de Ski et le gagner est toujours quelque chose de beau, je me suis senti en forme, j'adore le concept de cette course", a déclaré Klaebo. "L'important maintenant, c'est de bien se reposer, de partir en altitude pour un stage et bien préparer les JO", a-t-il détaillé.

Un peu en souffrance dans les portions les plus raides dimanche, Klaebo a fini 13e de l'étape. Au général final, Klaebo a devancé son compatriote Mattis Stenshagen de 30''1 et un autre Norvégien, Harald Amundsen de 1'08.

Et de trois pour Diggins Pour sa part, Jessie Diggins a écrit son nom au palmarès pour la troisième fois après 2021 et 2024. L'Américaine, qui prendra sa retraite au terme de la saison, a parfaitement géré (2e à 8''8) la dernière étape remportée par la Norvégienne Karoline Simpson-Larsen. Au classement final, Diggins s'impose avec 2'17''7 d'avance sur l'Autrichienne Teresa Stadlober et 2'31''6 sur la Norvégienne Heidi Weng.

Les Suisses n'ont joué qu'un rôle mineur. Côté masculin, Noé Näff a été le mieux classé avec le 52e rang final. C'est un peu mieux chez les dames avec la 18e place d'Anja Weber.



Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri Lars Weibel va rejoindre Ambri comme directeur sportif Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Lars Weibel va quitter la fédération pour revenir au sein d'un club de National League. Le Schwytzois de 51 ans deviendra directeur sportif d'Ambri-Piotta après le Mondial à domicile.

Weibel était directeur sportif de Swiss Ice Hockey depuis 2019. Il rejoindra les Léventins en juin 2026, indique le club. Il sera ensuite responsable de la première équipe masculine et féminine, ainsi que du développement de la relève et du scouting.

A Ambri, l'ancien gardien succède à Alessandro Benin, qui avait repris le poste de Paolo Duca, directeur sportif de longue date, à l'automne dernier, après le départ de Duca et du coach Luca Cereda.



Tournée des 4 tremplins: Nikaido met fin au rêve de Domen Prevc Ren Nikaido a fêté un beau succès à Innsbruck Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Domen Prevc a trouvé son maître. Le Slovène a été battu par le Japonais Ren Nikaido à Innsbruck lors de la 3e étape de la Tournée des 4 tremplins. Sandro Hauswirth a pris une bonne 18e place.

Hauswirth, avec des sauts de 123 et 122 m, a donc été le sauteur suisse le plus en vue sur le tremplin autrichien. Cela lui a permis de terminer dans le top 20, ce qui constitue une bonne performance.

Gregor Deschwanden a pour sa part fini 24e après s'être posé deux fois à 120 m. Tous deux avaient gagné leur duel en première manche. Quant à Felix Trunz (119/117,5 m), il s'était qualifié de justesse en tant que cinquième lucky loser et a pris la 29e place.

Killian Peier a été le seul des quatre Suisses en lice à ne pas se qualifier pour la finale. Sur le Bergisel, là où il avait décroché le bronze mondial au grand tremplin en 2019, le Vaudois a dû se contenter d'un saut à 118e et du 39e rang.

Nikaido, avec des sauts de 131 et 128 m, a brisé le rêve de Prevc de réussir le grand chelem sur la Tournée. Le Slovène, qui s'était imposé à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, a été devancé de 0,5 point après avoir atterri à 129,5 et 128 m. Le podium a été complété par l'Autrichien Stephan Embacher (130/127,5 m).



Cdm: Deuxième victoire en deux jours pour Camille Rast Camille Rast s'est offert son premier succès de la saison en slalom, mettant fin à une série de cinq victoires de rang de l'Américaine Mikaela Shiffrin. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT En tête après la première manche, Camille Rast a remporté le slalom au lendemain de sa victoire en géant à Kranjska Gora. Wendy Holdener a signé son premier podium de la saison en Coupe du monde.

Championne du monde en titre de slalom, Camille Rast a mis fin pour 14 centièmes à l'invincibilité de Mikaela Shiffrin, qui s'était imposée lors des cinq premières courses de la discipline cet hiver. À quelques semaines des courses olympiques, la skieuse de Vétroz se démarque comme une sérieuse rivale de l'Américaine en slalom et en géant, avec désormais cinq apparitions sur le podium lors de ses cinq dernières courses.

Troisième au terme de la première manche, Wendy Holdener s'est hissée pour la première fois de la saison sur le podium avec un retard de 1''83 sur la première place. La skieuse d'Unteriberg avait jusqu'alors comme meilleur résultat deux quatrième places, obtenues à Gurgl et Cooper Mountain.

Premier top 15 de la saison pour Mélanie Meillard Avant le passage de Rast, Shiffrin avait pourtant signé le meilleur chrono sur tous les secteurs de courses sur ce deuxième tracé. Elle a manqué l'occasion de remporter une 70e victoire en slalom en carrière.

La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard a enfin intégré un top 15 en slalom cette saison. Elle s'est hissée au 12e rang final, à 3''48 de la vainqueure.

Eliane Christen a terminé à la 23e place à 5''02, et se classe ainsi pour la 5e fois de la saison dans les points en slalom. Avec sa 9e place à Semmering, il manque encore un top 15 à l'Uranaise pour s'assurer la qualification en slalom aux Jeux olympiques du mois prochain.



NHL: Meier et Hischier marquent encore Timo Meier (au centre) a marqué et participé à une deuxième victoire consécutive des New Jersey Devils. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Les Suisses Timo Meier et Nico Hischier ont mené les New Jersey Devils à une victoire 4-1 contre Utah en marquant chacun leur douzième but de la saison en NHL.

Contre les Utah Mammoth, Timo Meier a marqué le 2-0 en première période et le capitaine Nico Hischier le 3-0 en milieu de rencontre. Les Devils sont toujours en quête d'une qualification en play-off et ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée après une série de onze défaites en quinze matches.

De son côté, Tampa Bay n'a aucun souci à se faire pour la poursuite de sa saison. Le Lightning, du défenseur seelandais Janis Moser, est actuellement la meilleure équipe de Conférence Est et a fêté une septième victoire consécutive à San Jose (sans Philip Kurashev, blessé) en s'imposant 7-3.

Succès pour Josi et Fiala Dans la nuit de samedi à dimanche, les Predators de Nashville menés par leur capitaine suisse Roman Josi (4-3 à Calgary) et les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala ont également été victorieux: lors du succès 5-4 contre Minnesota Wild, le Saint-Gallois a servi une passe décisive.

Enfin, la situation est de plus en plus inquiétante pour les Winnipeg Jets, chez qui Nino Niederreiter a repris du service après avoir regardé le dernier match depuis les tribunes. La défaite 4-2 à Ottawa est la cinquième de suite pour les Canadiens. Le vainqueur de la qualification de l'an dernier occupe actuellement la dernière place en Conférence Ouest et compte déjà neuf points de retard sur la dernière place qualificative en play-off.



Liga: Le FC Barcelone remporte une neuvième victoire d'affilée Dani Olmo a débloqué la situation en toute fin de rencontre pour le FC Barcelone face à l'Espanyol samedi en Liga. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a remporté le derby catalan 2-0 face à l'Espanyol lors de la 18e journée de Liga. De son côté, Villareal a débuté 2026 par une victoire.

Le Barça a forcé la décision en toute fin de rencontre grâce aux réalisations de Dani Olmo (86e) et de Robert Lewnadowski (90e). Avec ce 9e succès de rang en championnat, les Blaugrana consolident ainsi leur place en tête de Liga avec 49 points, soit sept de plus que leurs poursuivants du Real Madrid, qui comptent un match de moins avant leur rencontre de demain face au Betis Seville (16h15).

Villareal a mis fin à l'invincibilité à domicile d'Elche cette saison en Liga en s'imposant 3-1. Ce premier succès en 2026 fait du bien à l'actuel troisième du championnat, qui avait subi la loi de Barcelone lors de la dernière journée, avait été éliminé en Copa del Rey mi-décembre et est en très mauvaise posture en Ligue des champions, avec un seul point en six rencontres de phase de ligue.

