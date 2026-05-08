Oklahoma fait le break ++ Carolina proche de la finale

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches Le coach de Thoune Mauro Lustrinelli assistera aux derniers matches de la saison depuis les tribunes. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Mauro Lustrinelli a écopé vendredi de trois matches de suspension en plus de celle déjà actée face à Sion ce dimanche. Le coach de Thoune manquera par conséquent le premier match de la saison 2026/27.

L'entraîneur de l'équipe sacrée championne de Suisse dimanche dernier a été sanctionné au regard de "propos injurieux envers l'arbitre" tenus à la 81e du match à Bâle comptant pour la 35e journée de Super League. Il peut encore faire opposition à cette décision, qui l'empêche d'assister aux dernières rencontres de la saison ainsi que du match de reprise du prochain championnat.

Si la présente décision entre en force, Lustrinelli sera seulement autorisé à assister à la remise du trophée de champion de Suisse au Wankdorf le 14 mai prochain. "La suspension des officiels s’applique uniquement avant et pendant le match", a précisé la Swiss Football League dans un communiqué.



NL: Lugano signe le Finlandais Lassi Thomson jusqu'en 2028 Lassi Thomson a disputé 11 matches avec les Senators lors de la saison écoulée. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Lugano a annoncé vendredi l'engagement de Lassi Thomson en vue du prochain exercice de National League. Le défenseur finlandais a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2028.

Agé de 25 ans, le natif de Tampere a été sélectionné au premier tour de la draft NHL de 2019 en 19e position par les Ottawa Senotors. S'il a disputé 30 rencontres pour huit passes décisives avec les Senators, Thomson a surtout évolué en AHL auprès de Belleville Senators (120 points en 264 matches), dont il a porté les couleurs entre 2020 et 2026.

Entretemps, le défenseur a effectué un détour par Malmö en première division suédoise lors de la saison 2024/25, où il a alors terminé meilleur buteur de son équipe avec 20 réussites et treize passes décisives. Il a également remporté le titre de champion du monde M18 avec la Finlande en 2018.



Mondial 2026: Janis Moser sera de la partie avec la Suisse Janis Moser fera partie de l'effectif suisse lors du Championnat du monde fin mai en Suisse. (Archives) Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Janis Moser fera partie de l'effectif suisse au Mondial 2026, a annoncé la Fédération vendredi. Le défenseur de 25 ans intégrera l'équipe après les derniers matches de préparation ce week-end.

Le joueur de Tampa Bay, éliminé au 1er tour des play-off de NHL par les Canadiens de Montréal, rejoindra le groupe mercredi prochain, à deux jours de l'entrée en lice de la sélection de Jan Cadieux face aux Etats-Unis à Zurich. En 79 apparitions avec son club cette saison, Moser a inscrit sept buts et délivré 22 passes décisives.

Lors du tournoi olympique de Milan, il s'était également révélé précieux avec la Suisse en étant impliqué dans quatre réalisations (1 but, 3 assists). Cadieux s'est réjoui de ce renfort de choix dans le communiqué: "Avec JJ, nous gagnons un défenseur polyvalent, endurant et doté d'une grande intelligence de jeu. Il apporte une stabilité et une qualité indispensable à notre défense."



Le Thunder et Detroit enchaînent un deuxième succès Shai Gilgeous-Alexander et OKC ont cueilli un 2e succès de rang. Image: KEYSTONE/AP/Nate Billings Oklahoma City mène sa série 2-0 après sa nouvelle victoire face aux Los Angeles Lakers 125-107. De son côté, Detroit a encore dominé Cleveland 107-97 jeudi lors des demi-finales de conférence en NBA.

A l'Ouest, comme lors du premier acte remporté 108-90, le Thunder a terminé la rencontre avec 18 longueurs d'avance sur les Lakers. Le MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 22 points pour Oklahoma tout comme Chet Holmgren.

En face, les 31 points d'Austin Reaves et les 23 de LeBron James, qui disputait le 300e match de play-off de sa carrière, n'ont pas suffi.

A l'Est, après son court succès 111-101 lors de la première rencontre, Detroit a récidivé face aux Cavaliers. Meilleur marqueur des Pistons, Cade Cunningham a inscrit 25 points dont 12 dans le dernier quart-temps.



NHL: Les Hurricanes à un succès de la qualification L'ex-Biennois Nikolaj Ehlers a scellé la victoire des Canes lors de l'acte III face aux Flyers. Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Les Huriccanes ne sont plus qu'à une victoire de la qualification pour la finale de Conférence Est de NHL. Carolina a battu les Flyers 4-1 jeudi à Philadelphie et mène 3-0 dans la série.

Invaincue depuis le début des play-off, la meilleure équipe de la saison régulière à l'Est a fait la différence dans le dernier tiers de cet acte III. Désigné meilleur joueur du match, Andrei Svechnikov a inscrit le 3-1 à 5 contre 4 à la 44e, tandis que Nikolaj Ehlers a marqué la 4e réussite de Carolina.

Ehlers, qui a évolué à Bienne en début de carrière, avait déjà ouvert la marque pour son équipe lors de l'acte II lundi, remporté 3-2 ap. Samedi à domicile, les Canes peuvent devenir la première équipe qualifiée pour le dernier carré de la compétition en cas de succès.



Jonas Vingegaard grand favori du Tour d'Italie Jonas Vingegaard est le grandissime favori du Giro qui s'élance vendredi en Bulgarie. Le Danois peut devenir le huitième coureur de l'histoire à gagner les trois grands Tours.

Délesté de la concurrence encombrante de son rival slovène qui le martyrise sur le Tour de France depuis deux éditions, le Danois semble avoir un boulevard devant lui pour son premier Tour d'Italie, tellement le plateau est dépeuplé cette année.

Pogacar, la nouvelle star Paul Seixas, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Joao Almeida, Juan Ayuso, Florian Lipowitz... la liste des absents englobe tous les meilleurs coureurs de classement général de la planète, hormis donc Vingegaard qui avance avec une pancarte énorme au départ vendredi à Nessebar, la "perle de la Mer noire".

Dans le camp suisse, les regards seront tournés vers l'Argovien Jan Christen (UAE), qui fait son retour à la compétition après sa fracture de la clavicule subie lors de Milan-Sanremo en mars. Son frère aîné Fabio (Q36.5) est aussi sur la liste de départ, tout comme Johan Jacobs (Groupama) et les coureurs de Tudor Robin Froidevaux et Fabian Lienhard.



Manzambi envoie le SC Fribourg en finale de l'Europa League Johan Manzambi a inscrit le 2-0 face à Braga lors du match retour de la demi-finale d'Europa League remportée par le SC Fribourg. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le SC Fribourg s'est qualifié pour la finale d'Europa League en battant Braga 3-1 lors du match retour (1-2 à l'aller). L'international suisse Johan Manzambi a inscrit le but libérateur.

Manzambi a inscrit le 2-0 à la 41e minute d'une superbe frappe des seize mètres, un score permettant à son club de disputer la première finale européenne de son histoire. Auparavant, son coéquipier Lukas Kübler avait ouvert la marque à la 19e, profitant des espaces dans la défense d'une équipe de Braga réduite à 10 dès la 6e.

En deuxième mi-temps, Kübler a assuré la qualification des siens en inscrivant le doublé à la 73e. Pau Victor a sauvé l'honneur des visiteurs en inscrivant le 3-1 à la 79e.

Aston Villa écrase Notthingam Le SC Fribourg affrontera Aston Villa le 20 mai prochain à Istanbul. Battus 1-0 à l'aller, les Villans ont écrasé Nottingham Forest 4-0.

Les hommes d'Unai Emery ont fait la différence en deuxième période, d'abord grâce à un penalty transformé par Emiliano Buendia (57e), avant que John McGinn ne parachève le succès des siens avec un doublé (77e/80e). A noter que le Vaudois Dan Ndoye a fait son retour sur le banc de Nottingham, mais n'a pas joué.

En Conference League, Crystal Palace s'est qualifié sans trembler en battant à nouveau le Shakhtar Donetsk 2-1, après son succès 3-1 au match aller. Les Eagles tenteront de remporter une première coupe à l'échelle continentale face au Rayo Vallecano, tombeur de Strasbourg 1-0 lors du match retour (même score à l'aller). La finale aura lieu le 27 mai à Leipzig.



Real Madrid: Valverde souffre d'un traumatisme crânien Federico Valverde (tout à gauche) et Aurélien Tchouameni (à droite) ont eu une altercation lors d'un entraînement du Real Madrid jeudi matin. Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Federico Valverde est forfait pour le Clasico dimanche face à Barcelone, a annoncé le club madrilène. Le capitaine du Real Madrid souffre d'un "traumatisme crânien" après une altercation ce jeudi.

Le milieu de terrain uruguayen "devra rester au repos entre 10 et 14 jours", indique le Real, qui précise qu'"à la suite des événements survenus ce matin lors de l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir des dossiers disciplinaires" contre lui et coéquipier Aurélien Tchouaméni, avec qui il aurait eu une dispute.

D'après plusieurs médias espagnols, Valverde, accompagné de l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeola, a été admis à l'hôpital près du centre d'entraînement du Real pour se faire poser plusieurs points de suture après avoir été blessé au visage. Les deux joueurs, qui ont eu un premier différend mercredi durant l'entraînement, se sont de nouveau accrochés jeudi durant et après la séance d'entraînement.

Valverde évoque un "incident" D'après les médias espagnols, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni et aurait commis une faute sur le milieu de terrain international français. Les deux joueurs auraient ensuite poursuivi leur altercation dans le vestiaire, où l'Uruguayen a été blessé.

Dans un message posté sur son compte Instagram, Valverde a évoqué un "incident" avec un coéquipier, sans nommer Tchouaméni. "La fatigue de la compétition et la frustration ont fait dégénérer la situation", explique-t-il.

Le titre pourrait se jouer dimanche Le joueur uruguayen explique avoir "accidentellement heurté une table" durant une "dispute". "À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et je ne l'ai pas frappé non plus" assure-t-il.

Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et loin du leader Barcelone en Liga, le Real Madrid est sous tension, menacé d'une deuxième année consécutive sans trophée majeur. Le Real se déplace à Barcelone dimanche lors d'un clasico qui pourrait sceller le sort de la Liga. Les Merengue comptent en effet 11 points de retard sur les Catalans, qui remporteront le championnat s'ils ne perdent pas ce match.



EHT: La Suisse s'impose face à la Finlande aux tirs au but Théo Rochette (à gauche) a livré une belle prestation face à la Finlande jeudi. Image: KEYSTONE/EPA/JOHAN NILSSON Les hommes de Jan Cadieux ont entamé leur dernière phase de préparation avant le Mondial à domicile par une victoire. La Suisse s'est imposé 5-4 aux tirs au but face à la Finlande jeudi à Ängelholm..

Après une prolongation à quatre contre quatre, c'est finalement aux tirs au but que se sont départagés les protagonistes de ce festival offensif. Le gardien Leonardo Genoni a été décisif dans cet exercice en ne concédant qu'un seul but, tandis que l'excellent Théo Rochette et Tyler Moy ont permis à la sélection helvète de l'emporter, cinq jours après avoir concédé la défaite 5-3 face à ce même adversaire.

Doublé de Rochette L'arrivée de nouveaux renforts en début de semaine a permis à la sélection de Jan Cadieux de monter en puissance par rapport à leurs précédentes sorties. Volant la vedette aux Suisses évoluant en NHL, c'est d'ailleurs l'un des joueurs ayant disputé la finale de National League jeudi dernier qui a lancé les hostilités.

Le défenseur de Davos Dominik Egli a ouvert la marque après seulement 1'30 en profitant d'un puck traînant devant la cage du portier finlandais Justus Annunen. Auteur d'un doublé (28e/39e à 4 contre 5), l'attaquant de Lausanne Rochette a permis à l'équipe de Suisse d'entamer le 3e tiers avec un but d'avance.

Côté finlandais, ce sont également les joueurs évoluant en National League qui se sont illustrés. L'attaquant de Langnau Saku Maenalanen (46e) comme les joueurs de Genève-Servette Vili Saarijarvi (33e) et Jesse Puljujarvi (28e/51e) ont temporairement frustré Calvin Thurkauf, qui avait inscrit le 4-3 en faveur des Helvètes à la 50e.

Les Suisses affronteront samedi la Suède à 16h pour leur avant-dernier match de préparation. Ils auront alors l'occasion de prendre leur revanche, eux qui se sont lourdement inclinés 8-1 face aux hommes de Sam Hallam vendredi dernier.



Simona Waltert aussi au 2e tour à Rome Simona Waltert est la quatrième Suissesse à rejoindre le 2e tour du tournoi de Rome. Image: KEYSTONE/EPA AAP/LUKAS COCH Simona Waltert a rejoint Belinda Bencic, Rebeka Masarova et Viktorija Golubic au 2e tour du WTA 1000 de Rome. Elle s'est qualifiée jeudi en gagnant un match disputé sur deux jours à cause de la pluie.

La Grisonne de 25 ans (WTA 91), issue des qualifications, a battu l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (57) en trois sets 7-5 4-6 6-1 et un peu moins de trois heures de jeu. Cette partie a débuté mercredi en fin d'après-midi avant d'être interrompue une première fois, puis finalement repoussé au lendemain après la seconde apparition de la pluie sur le Foro Italico.

Au 2e tour, Simona Waltert affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (25), tombeuse de Belinda Bencic en 8es de finale du récent tournoi de Madrid.



Ramon Untersander quitte Berne pour Genève-Servette Ramon Untersander va troquer le maillot des Ours pour celui des Aigles. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Ramon Untersander a résilié son contrat avec Berne pour rejoindre Genève-Servette, ont annoncé les deux clubs jeudi. Le défenseur de 35 ans a signé un contrat portant sur deux saisons avec les Aigles.

Pilier du CP Berne depuis 2015, capitaine des Ours lors des deux dernières saisons, Ramon Untersander n'était plus en odeur de sainteté dans la capitale. Son contrat qui courait jusqu'en 2028 avec le club bernois a été résilié d'un commun accord.

Dans la foulée, Genève-Servette a annoncé l'engagement du Saint-Gallois, qui a remporté trois titres de champion (2016, 2017 et 2019) ainsi qu'une Coupe de Suisse (2021) avec Berne. Cette saison, il a inscrit 12 points (5 buts, 7 assists) en 52 matches de National League. Il a joué au total 822 parties dans l'élite du hockey suisse (342 points)



Play-off NBA: les Spurs égalisent, New York fait le break Victor Wembanyama (à gauche) et les Spurs ont corrigé le tir face aux Timberwolves d'Anthony Edwards. Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les San Antonio Spurs ont surmonté la déception du premier match pour corriger les Minnesota Timberwolves 133-95 mercredi en play-off NBA. A l'Est, New York mène désormais 2-0 contre Philadelphie.

Les Spurs égalisent ainsi à 1-1 dans leur demi-finale de conférence Ouest, au meilleur des sept matches, avant deux déplacements à Minneapolis vendredi et dimanche.

Vexés par leur défaite inaugurale devant leur public, les Spurs ont fait souffler la tempête sur les Wolves, sous l'impulsion de Victor Wembanyama (19 points, 15 rebonds, 2 passes, 2 contres).

Auteur d'un record NBA en play-offs avec 12 contres mais effacé en attaque lundi, "Wemby" a attaqué la rencontre de façon énergique, marquant rapidement sept points en se projetant au rebond offensif, et à la réception d'un alley-oop acrobatique.

De'Aaron Fox (16 pts), beaucoup plus inspiré que lors du match 1 et Stephon Castle (19 pts) ont contribué au succès des jeunes Spurs, dont la plupart découvrent les play-off, que la franchise retrouve pour la première fois depuis 2019.

Les Timberwolves, deux fois finalistes sortants de la conférence Ouest, ont été trop maladroits (35 sur 88 à 39,8%), aucun de leurs leaders ne parvenant à peser en attaque, ni Julius Randle (12 pts), ni Anthony Edwards (12 pts), toujours en sortie de banc après son retour de blessure.

Les Knicks maîtrisent les 76ers Les New York Knicks ont dominé les Philadelphia 76ers 108-102 et mènent 2-0 leur demi-finale de conférence Est.

Dans une rencontre restée très serrée - jamais plus de 7 points d'écart et 25 changements de leader - les Knicks ont su maîtriser les dernières minutes, grâce notamment à leur meneur Jalen Brunson (26 points, 6 passes), et à Karl-Anthony Towns, précieux avec 20 points, 10 rebonds et 7 passes malgré un temps de jeu limité par les fautes.

Privés de Joel Embiid (cheville, hanche), les 76ers, écrasés lors du premier match, ont réussi à résister avec Tyrese Maxey (26 points, 6 passes), mais ont manqué d'adresse dans les derniers instants (12 points inscrits dans le dernier quart-temps).

Ils auront l'occasion de répondre vendredi en accueillant le troisième match.

Les Knicks viennent de remporter leurs cinq dernières rencontres de play-off, après avoir été menés 2-1 au premier tour par les Atlanta Hawks, de quoi les lancer en direction d'une nouvelle finale de conférence Est après celle perdue en 2025 contre les Indiana Pacers.



Play-off NHL: Vegas et Anaheim dos à dos après deux matches Les Ducks de Ryan Poehling (avec le puck) ont stoppé les Golden Knights à Vegas. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Les Golden Knights de Vegas ont perdu le match no 2 de leur demi-finale de Conférence Ouest contre Anaheim. Les Ducks se sont imposés 3-1 mercredi pour revenir à 1-1 dans cette série des play-off NHL.

Sans le gardien suisse Akira Schmid, une fois de plus surnuméraire, Vegas a vu sa série de quatre victoires consécutives s'arrêter net. Les joueurs du Nevada avaient remporté les trois derniers matches de leur série du 1er tour contre Utah (4-2) et le premier acte de cette demi-finale.

Les Ducks ont construit leur succès à partir du deuxième tiers grâce à un but de Beckett Sennecke (32e). Ils ont ajouté deux autres buts en troisième période par Leo Carlsson (47e) et Jensen Harkins (57e, cage vide). La réduction du score de Vegas (Mark Stone), tombée à six secondes de la sirène finale, n'a rien changé.

En s'inclinant dans leur patinoire, les Golden Knights ont également perdu l'avantage de la glace et devront désormais s'imposer au moins une fois à Anaheim. L'acte III aura lieu vendredi en Californie.

Montréal battu d'entrée A l'Est, les Canadiens de Montréal ont perdu la première manche de leur demi-finale contre les Buffalo Sabres. Les Québécois se sont inclinés 4-2 après une mauvaise entame de match.

Buffalo a mené 2-0 après 14 minutes et des réussites de Josh Doan et Ryan McLeod (power-play). Le "CH" a bien répliqué juste avant la première pause par Nick Suzuki, mais Buffalo a repris le large dans le tiers médian.

Le deuxième match aura lieu vendredi à Buffalo avant que la série ne se déplace à Montréal.



Iman Beney sacrée avec Manchester City Iman Beney a rejoint Manchester City l'été dernier (archives). Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe féminine de Manchester City, où évolue la Valaisanne Iman Beney, a été sacrée championne d'Angleterre mercredi pour la deuxième fois de son histoire. Elle met fin la domination de Chelsea.

Avec 52 points et encore un match à jouer, les Skyblues sont certaines de terminer en tête de la Women's Super League après le match nul concédé par Arsenal (1-1), mercredi à Brighton.

Chelsea (2e, 46 pts) avait déjà dit adieu au titre, après six saisons d'un règne sans partage. Après le premier titre de City, en 2016, le palmarès s'est concentré entre les mains des Gunners ou des Blues exclusivement.

Iman Beney (19 ans), qui a quitté Young Boys pour Manchester City l'été dernier, a disputé 15 matches de championnat jusqu'à présent. Elle a marqué deux buts et délivré deux passes décisives.

