Ce tennisman a dû déclarer forfait à cause d'un accident improbable

L'Ukrainien Eric Vanshelboim a vécu une mésaventure insolite cette semaine au tournoi Challenger de Montemar, en Espagne.

Scène des plus cocasses ce jeudi sur le circuit Challenger, la deuxième division du tennis masculin. Alors qu'il s'apprêtait à disputer un quart de finale du tableau de double au tournoi de Montemar (Espagne), l'Ukrainien Eric Vanshelboim (23 ans) a vécu une mésaventure aussi malchanceuse que rare.

Avant même l'échauffement, au moment de poser ses affaires sur le banc, il a vu... la chaise de l'arbitre et le parasol qui y était attaché se renverser et lui tomber violemment dessus. La faute aux bourrasques de vent. Conséquence: blessé, le 422e joueur mondial a dû déclarer forfait et n'a pas pu disputer ce match au côté de son partenaire, le Kazakh Denis Yevseyev.

La scène insolite en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Eric Vanshelboim a en effet eu des difficultés à respirer, comme le fait savoir le site spécialisé Tennis Temple. L'Ukrainien a été touché au nez et à la poitrine, comme en témoignent les photos qu'il a postées après coup. Sa poitrine laisse même apparaître une large trace rouge, révélatrice des douleurs causées par ce choc.

La blessure d'Eric Vanshelboim. image: capture d'écran x

Heureusement, finalement plus de peur que de mal pour le jeune tennisman, qui ne gardera pas de séquelles à long terme.

De mémoire de suiveurs assidus du tennis, c'est la première fois qu'un joueur professionnel se blesse de cette manière. Se tordre la cheville en marchant sur une balle, s'envoyer un coup de raquette sur le genou, recevoir une balle en plein visage ou s'exploser le poignet en frappant, de rage, sur une bâche publicitaire: la liste des blessures insolites en tennis était déjà longue, et celle d'Eric Vanshelboim est venue la compléter. (yog)