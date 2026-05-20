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Stan Wawrinka dit au revoir au public romand

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Le Vaudois Stan Wawrinka est éliminé du Geneva Open. image: Keystone

Wawrinka dit adieu au public romand

Eliminé par Alex Michelsen en huitième de finale du Geneva Open, Stan Wawrinka, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, ne rejouera plus en Romandie. Il a été célébré par les organisateurs du tournoi genevois.
20.05.2026, 20:0320.05.2026, 20:17

Stan Wawrinka n'a pas passé le cap des huitièmes de finale du Geneva Open. Le Vaudois de 41 ans s'est incliné 7-6 (7/1) 7-6 (7/4) face à l'Américain Alex Michelsen (ATP 41) mercredi soir.

L'ex-numéro 3 mondial, qui vit sa dernière saison sur le circuit professionnel, a manqué le coche dans les deux tie-breaks qu'il a disputés face à un adversaire 20 ans plus jeune que lui. Mais il a livré une belle bataille pour sa dernière sortie devant le public romand.

Il perd un point, sa réaction est lunaire

Wawrinka a en effet mené 5-4 dans la première manche, ratant une balle de set sur son service avant de rapidement céder dans le jeu décisif.

Dans la deuxième manche, le Suisse a réalisé un break très rapide à 2-1, mais il a lâché sa mise en jeu juste derrière. Il s'est ensuite retrouvé à deux points du set alors que son adversaire servait pour recoller à 6-6.

Un bel hommage

Mais «Stan the Man» a failli dans le deuxième jeu décisif, malgré un dernier baroud d'honneur lors duquel il a sauvé une balle de match. Il a peut-être aussi payé les efforts consentis lors de sa victoire en trois sets lundi au 1er tour.

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Wawrinka sur la terre battue genevoise: une image que l'on ne reverra plus.image: Keystone

Après sa défaite, Wawrinka a été honoré par les organisateurs du Geneva Open. Une vidéo retraçant ses plus grands exploits a été diffusée dans le stade des Eaux-Vives. Les discours, du Vaudois, mais aussi de Marc Rosset, se sont ensuite enchaînés.

L'homme aux trois victoires en Grand Chelem poursuivra sa tournée d'adieux dès la semaine prochaine à Roland-Garros, où il s'était imposé en 2015. Il a hérité d'une invitation pour sa dernière danse sur la terre battue parisienne.

(ats/roc)

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