Tennis: la Suisse perd en finale de la United Cup

epa12622332 Belinda Bencic and Jakub Paul of Switzerland in action against Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah and Edouard Roger-Vasselin of France during the United Cup day two doubles match between Switze ...
Jakub Paul et Belinda Bencic n'ont pas réussi à amener le point décisif en double mixte. image: Keystone

Cruelle désillusion pour le tennis suisse

Les Helvètes ont perdu, dimanche, en finale de la United Cup contre la Pologne. Au bout du suspense.
11.01.2026, 14:0311.01.2026, 14:25

La Suisse a échoué en finale de la United Cup dimanche à Sydney. L'équipe du capitaine Stan Wawrinka s'est inclinée 2-1 face à la Pologne après la défaite de Belinda Bencic et Jakub Paul face à Katarzyna Kawa/Jan Zielinski (6-4 6-3) dans le double mixte décisif.

Belinda Bencic (WTA 11), qui avait offert le premier point à la Suisse en créant l'exploit face à Iga Swiatek (WTA 2) en trois sets (3-6, 6-0, 6-3), a donc connu sa seule défaite dans cette compétition lors de la rencontre la plus importante. Vainqueur de ses quatre premiers matchs, le duo qu'elle composait avec le Grison Jakub Paul a trouvé à qui parler dimanche.

epa12642455 Belinda Bencic and Jakub Paul of Switzerland gesture during their mixed doubles final match against Katarzyna Kawa and Jan Zielinski of Poland in the 2026 United Cup final between Poland a ...
Malgré leur belle complicité, Belinda Bencic et Jakub Paul ont été battus ce dimanche.Image: keystone

Spécialistes expérimentés du double, Katarzyna Kawa (33 ans) et Jan Zielinski (29 ans, ATP 34 en double) ont maîtrisé leur sujet pour cueillir leur cinquième succès dans cette United Cup et offrir le trophée à leur équipe. Ils avaient déjà donné la victoire à la Pologne en demi-finale face aux Etats-Unis samedi.

Les regrets seront peut-être plus vifs du côté de Stan Wawrinka (ATP 156). Battu en trois manches (6-3, 3-6, 6-3) par Hubert Hurkacz (ATP 83, ex-numéro 6) dans le deuxième simple, le Vaudois a eu sa chance à l'entame du troisième set. Il s'est procuré deux balles de break dans le premier jeu, que son adversaire a toutefois effacées avant de reprendre l'ascendant.

Stan Wawrinka n&#039;est pas parvenu à offrir la victoire à la Suisse
Stan Wawrinka a eu sa chance contre Hubert Hurkacz.image: Keystone

Bencic fait le plein de confiance

Belinda Bencic fut bien la grande dame de cette United Cup. La St-Galloise a gagné ses cinq simples, battant deux top 10 au passage (Jasmine Paolini en phase de groupe, et Iga Swiatek). Les 500 points conquis cette semaine lui permettront de passer au 10e rang mondial. Et elle a sorti le grand jeu face à l'ex-no 1 mondial Iga Swiatek, qui avait gagné cinq de leurs six précédents duels.

«C'est toujours un sacré défi face à Iga et j'essaie de lui rendre la vie plus difficile à chaque fois», a-t-elle d'ailleurs souligné à l'heure de l'interview sur le court.

«Aujourd'hui (réd: dimanche) j'ai pris du plaisir, et je suis allée chercher cette victoire. J'ai su la mettre sous pression dès le début du deuxième set.»
Belinda Bencic
epa12642029 Belinda Bencic of Switzerland celebrates after winning her singles match against Iga Swiatek of Poland during the 2026 United Cup final between Poland and Switzerland at Ken Rosewall Arena ...
Belinda Bencic a fait le plein de confiance dans cette United Cup. Image: keystone

Toujours capable de se surpasser lorsqu'elle représente son pays, Belinda Bencic a six jours devant elle pour recharger ses batteries avant les trois coups de l'Open d'Australie. La double médaillée olympique de 2021 (or en simple, argent en double avec Viktorija Golubic) peut frapper un grand coup à Melbourne si elle évolue dans le même registre conquérant.

Wawrinka exemplaire

Pour Stan Wawrinka, le bilan est également positif, même s'il n'a gagné qu'un match. Le Vaudois de 40 ans a affiché un niveau de jeu remarquable durant ses cinq simples, et pas seulement dans celui qu'il avait remporté huit jours plus tôt face au 27e mondial Arthur Rinderknech. Il va d'ailleurs gagner une quinzaine de places au classement grâce à cette victoire qui rapporte 40 points.

Pour en savoir plus sur la United Cup👇

Ce tournoi atypique offre le pactole à Wawrinka et Bencic

L'ex-no 3 mondial a aussi (surtout) parfaitement tenu le choc sur le plan physique, alors qu'il a dû aller à quatre reprises à la limite des trois sets. Prêt à disputer dès dimanche prochain son 20e et dernier Open d'Australie, il a d'ailleurs sagement renoncé à disputer l'ATP 250 d'Auckland la semaine prochaine.

Stan Wawrinka a par ailleurs tenu à merveille son rôle de capitaine. Arborant un t-shirt portant l'inscription «Belinda's World» (le monde de Belinda), il n'a cessé d'encourager sa coéquipière tout au long de la semaine, quittant très rarement le box suisse durant les matchs de la St-Galloise. Sa rage de vaincre et sa motivation sont plus qu'intactes.

(ats/yog)

