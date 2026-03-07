beau temps13°
Course à pied

Le faux recordman du monde du semi-marathon a un compte à régler

LONDON, ENGLAND - APRIL 27: Jacob Kiplimo of Team Uganda competes during the Men&#039;s 2025 TCS London Marathon on April 27, 2025 in London, England. (Photo by Getty Images/Getty Images)
Le record du monde de Jacob Kiplimo n’a pas été ratifié.image: Getty

Le faux recordman du semi-marathon a un compte à régler

Privée de son record du monde du semi-marathon, établi dans des circonstances illégales indépendantes de sa volonté, la star montante de l'athlétisme Jacob Kiplimo tentera de récupérer son dû, dimanche dans les rues de Lisbonne.
07.03.2026, 15:5507.03.2026, 15:55
Romuald Cachod

Jacob Kiplimo est sans doute la future star du marathon. Certains estiment qu'il pourrait devenir le premier homme à descendre en compétition sous les deux heures. Le record du monde est actuellement détenu par le regretté Kelvin Kiptum en deux heures et 35 secondes.

Kiplimo a débuté sur la distance reine la saison dernière de façon tonitruante: deuxième du marathon de Londres, il s’est imposé à Chicago en 2h02’23, signant ainsi la septième meilleure performance de tous les temps. A seulement 25 ans, il laisse entrevoir un avenir prometteur et des chronos spectaculaires.

Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse

Avant de «monter» sur marathon, l’Ougandais brillait déjà sur les distances inférieures. Il a pris part à trois éditions des Jeux olympiques et y a décroché une médaille de bronze sur 10 000 mètres. Il est également multiple champion du monde de cross.

Mais Jacob Kiplimo s’est surtout illustré sur semi-marathon, remportant ceux de New York, Barcelone, Lisbonne ou encore Buenos Aires. Il est aussi devenu champion du monde de la distance en 2020, avant d’établir le record du monde à Lisbonne l’année suivante, en 57'31.

Ce temps a résisté près de trois ans, jusqu’à ce que l’Ethiopien Yomif Kejelcha l’abaisse d’une seconde sur le célèbre parcours de Valence. Son chrono en 57'30 trône toujours en haut des tablettes.

Pourtant, lors de sa victoire à Barcelone en février 2025, Jacob Kiplimo a couru en 56'42, soit 48 secondes de moins. Mais ce temps ne sera pas ratifié par World Athletics, a-t-on appris le mois dernier.

BARCELONA CATALONIA, SPAIN - FEBRUARY 16: Race winner Jacob Kiplimo breaks the world record at the eDreams Mitja Marato de Barcelona, on 16 February, 2025 in Barcelona, Catalonia, Spain. This edition ...
Jacob Kiplimo à l'arrivée à Barcelone.Image: getty

La Fédération mondiale d'athlétisme estime que l'Ougandais a été avantagé par les organisateurs, qui ont placé la voiture ouvreuse 10 à 15 mètres devant lui pendant la majeure partie de l'épreuve. Objectif inavoué des responsables de la course catalane, engagés dans une lutte acharnée pour proposer le tracé le plus rapide: servir de lièvre, dicter le rythme et protéger du vent.

Le règlement de World Athletics ne fixe pas de distance minimale entre un véhicule et un coureur. Il est seulement précisé que les athlètes ne peuvent recevoir d’aide, pour maintenir leur allure, de la part de quelqu’un ne participant pas à la course, ni d’un dispositif technique. L’instance a donc jugé que la voiture ouvreuse se trouvait suffisamment proche pour constituer une assistance illégale.

Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York

Jacob Kiplimo n'a pas participé au semi-marathon de Barcelone cette année. Non pas par rancune envers les organisateurs espagnols, mais parce qu’il a préféré celui de Lisbonne, dimanche, mieux positionné en vue de son grand objectif printanier: le marathon de Londres.

Sur le parcours lisboète où il avait établi le record du monde du semi-marathon en 2021, Kiplimo, bien plus fort près de cinq ans plus tard, pourrait frapper fort ce week-end. Nul doute qu’il mettra tout en œuvre pour récupérer ce qui ne lui appartient plus pour une petite seconde.

Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
Le Koweït a abattu «par erreur» trois avions américains
Video: watson
