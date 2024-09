L'attitude de ce tennisman français pendant l'hymne «est une honte»

Arthur Fils est accusé d'avoir manqué de respect à la France parce qu'il portait un objet particulier durant la Marseillaise, mardi en Coupe Davis.

Il y a eu une surprise mardi en Coupe Davis: le Français Arthur Fils, 25e joueur mondial, s'est incliné contre l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 78) en deux manches (7-6, 7-6). Mais ce qui a encore plus étonné certains suiveurs, c'est l'attitude du Tricolore au moment des hymnes nationaux, avant la partie.

«Avez-vous déjà vu un joueur avec des écouteurs pendant l'hymne national? Arthur Fils l'a fait»

Voilà ce qu'a écrit, par exemple, le compte TennisTemple sur le réseau social X. Le journaliste portugais José Morgado a fait la même observation, en ajoutant à son message, en signe de dépit, des emojis qui se tapent le front.

Oui, Arthur Fils portait bel et bien des écouteurs au moment où était jouée la Marseillaise. Mais on imagine qu'ils étaient éteints, puisque le tennisman a chanté l'hymne national. Malgré tout, la simple présence de ces petits appareils blancs dans ses oreilles durant ce moment si solennel a suffi pour entraîner un vif débat sur X.

Arthur Fils avec ses écouteurs dans les oreilles pendant la Marseillaise image: capture d'écran x

D'un côté, il y a ceux qui innocentent le Français. «Du calme! Il a juste oublié qu’il avait ses écouteurs. Après oui, c’est débile, mais c’est pas son intention», écrit un internaute. Un autre lâche:

«Honnêtement, qui s'en préoccupe? Les hymnes nationaux sont ennuyeux et sont juste une perte de temps»

En face, l'autre camp s'offusque de ce «manque de respect» pour ce symbole qu'est un hymne national. Les détracteurs de Fils dénoncent «une honte» et «un comportement indigne». Florilège de leurs réactions:

«Aucun respect du drapeau. Aucun respect de rien»

«Personne dans l'équipe ou dans le staff pour lui dire que ça ne se fait pas?»

«Pas malin du tout de sa part, ça va juste polémiquer, surtout qu’il est pas au max niveau perfs en ce moment»

«Le carnage dans les médias si Karim Benzema (ex-footballeur international français) avait fait ça à l'époque»

La défaite de la France contre l'Australie (1-2), dans cette première journée de Coupe Davis à Valence, n'a pas permis d'adoucir les critiques envers le comportement – conscient ou non – d'Arthur Fils pendant la Marseillaise. Les Bleus tenteront de battre l'Espagne vendredi et la République tchèque samedi pour terminer dans les deux premiers du groupe et, ainsi, se qualifier pour la phase finale (19 au 24 novembre à Malaga).