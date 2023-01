Novak Djokovic est très attendu à Melbourne. Image: EPA AAP

L'Open d'Australie a un plan pour protéger Djokovic des spectateurs

Les spectateurs de l'Open d'Australie sont prévenus: ils seront expulsés des tribunes s'ils s'en prennent au Serbe, refoulé d'Australie l'an dernier en raison de son statut de non vacciné contre le Covid-19.

Le Serbe, neuf fois vainqueur du tournoi, fait son retour la semaine prochaine à Melbourne, une ville qui a subi l'un des plus longs confinements au monde pendant la pandémie. L'attitude de Djokovic, qui était arrivé non vacciné en Australie début 2022 et avait été expulsé après quelques jours d'isolement, avait divisé l'opinion locale.

Un an plus tard, le Serbe a cette fois été autorisé à rentrer dans le pays pour y disputer le premier tournoi du Grand Chelem de 2023. Et le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a mis en garde les spectateurs qui auraient l'intention de prendre à partie l'actuel numéro 5 mondial: «S'ils perturbent le plaisir des autres spectateurs, boum, on les expulse», a-t-il dit au quotidien Herald Sun.

Alerte pour Djoko Novak Djokovic a quitté l'entraînement de ce mercredi après-midi contre Daniil Medvedev. Le Serbe est rentré aux vestiaires après une demi-heure de jeu. Il semblait touché à l'ischio-jambier gauche. Pour la petite histoire, il s'est incliné 6-4 lors de cet entraînement face à Daniil Medvedev.

«Ce que j'ai toujours aimé à Melbourne, c'est que le public apprécie vraiment le sport et la performance, plus que n'importe où en Australie à mon avis, a-t-il toutefois ajouté. Et j'espère que les gens vont prendre cela en compte.»

