Federer envoie une lettre très émouvante à Nadal pour ses adieux

«Vamos, Rafa!

Alors que tu t'apprêtes à te retirer de tennis, j'ai quelques petites choses à te dire avant de me laisser emporter par l'émotion. Commençons par l'évidence: tu m'as battu, beaucoup. Plus que je n'ai réussi à te battre. Tu m'as mis au défi comme personne d'autre ne pouvait le faire. Sur terre battue, j'avais l'impression de marcher dans ton jardin, et tu m'as fait travailler plus dur que je ne l'aurais jamais cru possible juste pour tenir bon. Tu m'as fait réimaginer mon jeu, allant même jusqu'à changer la taille de ma tête de raquette, dans l'espoir d'avoir un avantage. Je ne suis pas une personne très superstitieuse, mais tu l'as amené à un niveau supérieur. Tout ton processus. Tous ces rituels. Assembler tes bouteilles d'eau comme des soldats en formation, te coiffer, ajuster ton sous-vêtement... Tout cela avec la plus grande intensité. Secrètement, j'aimais un peu tout ça. Parce que c'était si unique, c'était tellement toi. Et tu sais quoi, Rafa, tu m'as fait apprécier le jeu encore plus.»​