Il a osé l'impensable sur balle de match
Le service à la cuillère est, pour beaucoup de joueurs et fans de tennis, une injure à l'adversaire et à ce sport à cause d'un prétendu manque de fair-play. Et cela même s'il est tout à fait réglementaire. Alors imaginez tenter ce geste sur balle de match en votre faveur...
C'est ce qu'a fait Nuno Borges ce mercredi, en 8e de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Et autant dire que sa ruse a parfaitement fonctionné. On rembobine.
Après 2h00 de match, à 6-4 dans le tie-break du deuxième set, le Portugais obtient sa deuxième balle de match contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. Il fait mine de préparer un geste de service conventionnel, avec la balle frappée au-dessus de la tête. Mais, plutôt que de faire sa boucle en arrière, Borges engage rapidement par en bas, à la cuillère, pour surprendre son adversaire.
La balle de match en vidéo
Réussite totale: Etcheverry, au fond du terrain, n'a pas vu venir cette balle courte et molle. Malgré un sprint en direction du filet, l'Argentin n'arrive pas à toucher la sphère jaune avant le deuxième rebond. Ace, jeu, set et match pour Nuno Borges. Avec, en prime, un commentateur TV on fire:
Tomas Martin Etcheverry, lui, n'a visiblement pas apprécié le geste perfide – mais, encore une fois, tout à fait légal – de son bourreau. Pour preuve la poignée de main très froide échangée entre les deux hommes.
Quelques sifflets dans le public ont également été entendus. Et, sur les réseaux sociaux, où cette séquence fait le buzz, le débat est animé entre ceux qui approuvent ce service à la cuillère de Borges et ceux qui s'en offusquent. Florilège.
Ceux qui approuvent
Ceux qui dénoncent
Un internaute nuance
Les désapprobations, Nuno Borges n'en a très certainement cure. Grâce à ce geste de roublard (et à son très bon match, aussi), le Portugais – lauréat d'un titre sur le circuit principal, à Bastad en 2024 – disputera son premier quart de finale dans un tournoi ATP 500, ce jeudi contre le Serbe Hamad Medjedovic. Ce dernier est prévenu: son adversaire est prêt à tout.