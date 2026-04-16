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ATP Barcelone: l'ace à la cuillère de Borges sur balle de match

Vidéo: twitter

Il a osé l'impensable sur balle de match

Nuno Borges a réussi un geste autant culotté que controversé, mercredi en 8e de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.
16.04.2026, 09:3616.04.2026, 09:36
Yoann Graber
Yoann Graber

Le service à la cuillère est, pour beaucoup de joueurs et fans de tennis, une injure à l'adversaire et à ce sport à cause d'un prétendu manque de fair-play. Et cela même s'il est tout à fait réglementaire. Alors imaginez tenter ce geste sur balle de match en votre faveur...

C'est ce qu'a fait Nuno Borges ce mercredi, en 8e de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Et autant dire que sa ruse a parfaitement fonctionné. On rembobine.

Après 2h00 de match, à 6-4 dans le tie-break du deuxième set, le Portugais obtient sa deuxième balle de match contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry. Il fait mine de préparer un geste de service conventionnel, avec la balle frappée au-dessus de la tête. Mais, plutôt que de faire sa boucle en arrière, Borges engage rapidement par en bas, à la cuillère, pour surprendre son adversaire.

La balle de match en vidéo

Vidéo: twitter

Réussite totale: Etcheverry, au fond du terrain, n'a pas vu venir cette balle courte et molle. Malgré un sprint en direction du filet, l'Argentin n'arrive pas à toucher la sphère jaune avant le deuxième rebond. Ace, jeu, set et match pour Nuno Borges. Avec, en prime, un commentateur TV on fire:

«Ohhh c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie!»

Tomas Martin Etcheverry, lui, n'a visiblement pas apprécié le geste perfide – mais, encore une fois, tout à fait légal – de son bourreau. Pour preuve la poignée de main très froide échangée entre les deux hommes.

Quelques sifflets dans le public ont également été entendus. Et, sur les réseaux sociaux, où cette séquence fait le buzz, le débat est animé entre ceux qui approuvent ce service à la cuillère de Borges et ceux qui s'en offusquent. Florilège.

Ceux qui approuvent

«Je n'ai jamais vu le problème dans ce service. Si c'est autorisé dans les règles, pourquoi il n'a pas été démocratisé plus tôt? On voit que ça peut surprendre et faire gagner un point. Dans le sport tu es là pour gagner, rien d'autre»
«C’est un coup réglementaire qui apparaît souvent aux moments décisifs. C'est une faute professionnelle du joueur qui retourne, qui n’a pas su courir en avant»

En parlant de ça👇

Comment retourner un service à la cuillère? «Tu te sens bête»

Ceux qui dénoncent

«Pour moi, c’est tellement un manque de respect»
«Cela devrait être interdit! C’est se foutre de la gueule de l’adversaire. On n’a jamais vu les grands joueurs faire cela»

Un internaute nuance

«Dans le jeu, c'est ok de le faire. Mais sur une balle de match, je ne trouve pas ça fair-play»
Et vous, vous pensez quoi de ce service à la cuillère sur balle de match?
Au total, 46 personnes ont participé à ce sondage.

Les désapprobations, Nuno Borges n'en a très certainement cure. Grâce à ce geste de roublard (et à son très bon match, aussi), le Portugais – lauréat d'un titre sur le circuit principal, à Bastad en 2024 – disputera son premier quart de finale dans un tournoi ATP 500, ce jeudi contre le Serbe Hamad Medjedovic. Ce dernier est prévenu: son adversaire est prêt à tout.

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