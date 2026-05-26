Les Knicks sont champions de la Conférence Est de NBA. Keystone

Les Knicks en finale pour la première fois depuis 1999

New York a écrasé Cleveland lundi et termine sur le trône de la Conférence Est. L'équipe attend désormais de connaître son adversaire en finale.

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Les New York Knicks se sont qualifiés pour leur première finale NBA depuis 1999. Ils ont «balayé» les Cleveland Cavaliers grâce à un très large succès (130-93) dans le match 4 lundi en finale de la Conférence Est.

Jalen Brunson et les siens, qui enchaînent une 11e victoire d'affilée dans ces play-off – un record de franchise en cours -, retrouveront en finale à partir du 3 juin soit les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, soit le Thunder d'Oklahoma City champion en titre.

Karl-Anthony Towns a inscrit 19 points et pris 14 rebonds pour les Knicks lundi, OG Anunoby ajoutant 17 points. En sortie de banc, Landry Shamet a marqué 16 points avec un parfait 4 sur 4 à 3 points.

«On va en profiter un jour ou deux, mais on a un objectif plus ambitieux à atteindre et il faut qu'on se remette sérieusement au travail», a indiqué Shamet.

«Il nous reste quatre victoires à décrocher et nous savons que ça va être encore plus difficile» Landry Shamet

Les Knicks, dont les seuls titres NBA remontent à 1970 et 1973, ont été sans pitié face à une équipe dos au mur, étouffant les Cavs avec des contre-attaques rapides et une défense solide. Brunson, élu à l'unanimité MVP de la série, et Mikal Bridges, ont chacun marqué 15 points pour les Knicks. (jzs/ats)