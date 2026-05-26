beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

Les Knicks en finale pour la première fois depuis 1999

epa12994121 New York Knicks players celebrate with the NBA Eastern Conference championship trophy after winning Game 4 of the NBA East Conference Finals between the Cleveland Cavaliers and the New Yor ...
Les Knicks sont champions de la Conférence Est de NBA.Keystone

Les Knicks en finale pour la première fois depuis 1999

New York a écrasé Cleveland lundi et termine sur le trône de la Conférence Est. L'équipe attend désormais de connaître son adversaire en finale.
26.05.2026, 07:5626.05.2026, 07:56

Les New York Knicks se sont qualifiés pour leur première finale NBA depuis 1999. Ils ont «balayé» les Cleveland Cavaliers grâce à un très large succès (130-93) dans le match 4 lundi en finale de la Conférence Est.

Jalen Brunson et les siens, qui enchaînent une 11e victoire d'affilée dans ces play-off – un record de franchise en cours -, retrouveront en finale à partir du 3 juin soit les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, soit le Thunder d'Oklahoma City champion en titre.

Cette poignée de main en NBA fait scandale

Karl-Anthony Towns a inscrit 19 points et pris 14 rebonds pour les Knicks lundi, OG Anunoby ajoutant 17 points. En sortie de banc, Landry Shamet a marqué 16 points avec un parfait 4 sur 4 à 3 points.

«On va en profiter un jour ou deux, mais on a un objectif plus ambitieux à atteindre et il faut qu'on se remette sérieusement au travail», a indiqué Shamet.

«Il nous reste quatre victoires à décrocher et nous savons que ça va être encore plus difficile»
Landry Shamet

Les Knicks, dont les seuls titres NBA remontent à 1970 et 1973, ont été sans pitié face à une équipe dos au mur, étouffant les Cavs avec des contre-attaques rapides et une défense solide. Brunson, élu à l'unanimité MVP de la série, et Mikal Bridges, ont chacun marqué 15 points pour les Knicks. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le sport
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Cette décision met l'escrime suisse dans l'embarras
Cette décision met l'escrime suisse dans l'embarras
de Rainer Sommerhalder
Ce tennisman suisse s'embrouille avec des fans français à Roland-Garros
Ce tennisman suisse s'embrouille avec des fans français à Roland-Garros
de Yoann Graber
«Cette finale sera incroyable!»: Barça-Lyon fait rêver les fans
«Cette finale sera incroyable!»: Barça-Lyon fait rêver les fans
de Cynthia Ruefli
Le coach de Bienne à Ouchy: «Kiffez, c'est un truc de fou!»
Le coach de Bienne à Ouchy: «Kiffez, c'est un truc de fou!»
de Julien Caloz
Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève
Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève
de Yoann Graber
Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy
Un mythe de l'Histoire suisse a été président du Stade Lausanne Ouchy
de Yoann Graber
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
Ces fans du Stade Lausanne Ouchy vivront une finale très particulière
de Yoann Graber
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
Un autre talent suisse explose en toute discrétion à Fribourg
de Romuald Cachod
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
Le speaker du SLO va vivre une situation cocasse en finale de Coupe
de Yoann Graber
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
La non-sélection d’Alvyn Sanches expose la Nati à un risque
de Céline Feller
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
Pourquoi le prince William est un grand fan d'Aston Villa
de Yoann Graber
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
La finale 2025 avait eu un effet inattendu sur le FC Bienne
de Julien Caloz
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
Tout le monde s’arrache le joyau romand de la Nati
de Claudia Carvalho
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
Un voisin a changé la vie de cet arbitre suisse
de Julien Caloz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
Pourquoi les gamers se ruent sur le FC Vaduz
de Romuald Cachod
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO
de Rainer Sommerhalder
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
Yakin raconte comment il a raté un Mondial à cause d'un coiffeur
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
La fillette «oubliée» au tournoi de Rome tient sa revanche
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
Neymar craque à cause d'un malentendu lunaire
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif
de Sebastian Wendel
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux
de Yoann Graber
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Ces employés de Swissport jouent au basket avec des valises
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Battu en finale, le Stade Lausanne Ouchy peut nourrir des regrets
Les Vaudois ont perdu la finale de la Coupe de Suisse contre Saint-Gall, ce dimanche à Berne (3-0). Il y avait mieux à faire pour David contre Goliath.
Saint-Gall a remporté la deuxième Coupe de Suisse de son histoire, après celle de 1969. Dimanche en finale à Berne, les Brodeurs ont battu de valeureux joueurs du Stade Lausanne Ouchy (3-0).
L’article