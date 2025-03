Le Tchèque (à droite) a été la sensation du tournoi floridien. Keystone

Mensik n'aurait jamais dû jouer la finale contre Djokovic

Vainqueur dimanche à 19 ans du premier titre de sa carrière en battant le Serbe, Mensik voulait pourtant déclarer forfait au tournoi de Miami.

Blessé au genou droit, Jakub Mensik a failli se retirer du tournoi de Miami, a-t-il révélé dimanche après sa victoire. «Deux jours avant mon entrée en lice, j'ai commencé à sentir des douleurs au genou. C'était une grosse inflammation, j'étais incapable de courir et même de marcher», a raconté le droitier en conférence de presse.

Résolu à jeter l'éponge, le Tchèque s'est dirigé vers le bureau des juges arbitres pour officialiser son retrait du tournoi. Mais il est tombé en pleine pause déjeuner et a donc été chez le kiné en attendant le retour des officiels. Des soins qui ont tout changé pour Mensik, finalement capable de disputer son 1er tour (victoire en trois sets contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut) et d'éliminer dans la foulée le tout frais vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells, Jack Draper.

«Jour après jour, mon genou est allé mieux et mon jeu s'est aussi amélioré»

Premier coup d'éclat à Doha

Un peu plus d'un an avant son triomphe à Miami, Jakub Mensik avait déjà atteint à 18 ans et demi une finale, à l'ATP 250 de Doha. Moins de six mois après son premier tableau final sur le circuit principal - une défaite au 3e tour de l'US Open 2023 - le natif de Prostejov, dans l'est de la République tchèque, l'emporte successivement contre le triple lauréat en Grand Chelem Andy Murray, Andrey Rublev (alors 5e) et l'ex-6e mondial Gaël Monfils.

Le joueur en action. Keystone

Mensik se distingue encore en octobre 2024 en atteignant les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, où il est battu par Novak Djokovic. Début 2025, il domine le Norvégien Casper Ruud (alors 6e) en quatre sets au 2e tour de l'Open d'Australie, avant de se faire éliminer par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (actuel 40e, 66e à l'époque).

Services fulgurants

111 aces en 7 matches: tel est le bilan du vainqueur du Masters 1000 de Miami. En plus de cette moyenne flatteuse de quasiment 16 aces par match, Jakub Mensik a montré en Floride une maîtrise impressionnante des tie-breaks. Le Tchèque a remporté les sept jeux décisifs qu'il a disputés à Miami, contre des adversaires du calibre de Jack Draper (7e), Arthur Fils (15e), Taylor Fritz (4e) et Novak Djokovic (5e).

«Le tie-break, c'est là qu'un match se décide, j'essaie juste de faire de mon mieux» pour le gagner, a commenté Jakub Mensik après sa victoire contre Fritz en demi-finales. Dans ces moments de tension, «j'essaie de rester calme, concentré. Je pense pouvoir dire que je suis très bon mentalement pour gérer ces situations. C'est ma grande arme, c'est peut-être pour ça que cette année j'ai réussi à gagner mes tie-breaks», a développé le futur vainqueur.



Un pays de tennis

Petit pays mais grands talents: les joueurs issus de la République tchèque (11 millions d'habitants environ) ont déjà remporté trois tournois sur le circuit ATP depuis le début de la saison.

Avant la victoire de Mensik à Miami, Jiri Lehecka (29e mondial à 23 ans) s'était adjugé l'ATP 250 de Brisbane en janvier, et Tomas Machac (21e à 24 ans) l'ATP 500 d'Acapulco début mars. Chez les dames, les deux dernières éditions de Wimbledon ont été gagnées par Marketa Vondrousova (2023) et Barbora Krejcikova (2024), et la 13e mondiale Karolina Muchova a atteint la finale de Roland-Garros en 2023.

L'empreinte tchèque sur le tennis mondial n'est pas nouvelle. Avant Mensik, le pays d'Europe centrale comptait déjà trois vainqueurs en Masters 1000, les tournois les plus prestigieux après les quatre Grand Chelem: Karel Novacek (Hambourg 1991), Petr Korda (Stuttgart 1997) et Tomas Berdych (Paris 2005).

