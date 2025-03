Vidéo: twitter

Ce tennisman a eu un geste extrêmement fair-play

L'Américain Sebastian Korda a brillé par son attitude exemplaire, mardi, en 8e de finale du tournoi de Miami contre Gaël Monfils.

Le 8e de finale du Masters de 1000 de Miami, mardi, entre Sebastian Korda et Gaël Monfils nous a réservé un très beau moment. Grâce à un geste extrêmement fair-play de l'Américain. Flashback.

Korda mène 4-3 dans le troisième et dernier set, c'est à lui de servir. Il remporte le premier point de ce huitième jeu, ça fait 15-0. Mais voilà: la pluie a fait son apparition et Monfils a glissé deux fois pendant l'échange à cause du revêtement mouillé, comme le précise le média Tennis Temple. Sur son dernier coup – un slice de coup droit pour défendre –, le Français, déséquilibré, est carrément sur les talons. La balle sort en longueur.

Avant même que celle-ci n'atterrisse hors des limites du terrain, Gaël Monfils lève les bras et grommelle pour se plaindre des conditions de jeu.

L'arbitre, Mohamed Lahyani, décrète une interruption après ce point. Mais ce dernier a été validé, et c'est donc bien 15-0 pour Sebastian Korda. C'est là que le jeune Américain (24 ans) est un gentleman: c'est lui qui demande à l'arbitre à ce que ce point soit annulé (à cause des mauvaises conditions dont a souffert son adversaire durant l'échange) et donc rejoué plus tard. La grande classe!

Les deux tennismen ont quitté le court sous des parapluies et ont échangé des sourires et quelques mots sympas. Ils y sont revenus quatre heures plus tard pour finir leur match, et c'est Sebastian Korda qui s'est imposé (6-4, 2-6, 6-4).

Le joli parcours à Miami de l'actuel 25e mondial – qui a notamment battu Stefanos Tsitsipas en 16e de finale – a pris fin jeudi en quarts, avec une défaite contre Novak Djokovic (3-6, 6-7).

En plus de son joli jeu, l'Américain a marqué ce tournoi par son attitude exemplaire contre Monfils. Son geste prouve que le fair-play est possible même dans des moments à fort enjeu, où une victoire offre beaucoup d'argent et de gloriole. Korda a fait briller les valeurs du sport en les plaçant au-dessus de tout ça.