L'Euro de volley féminin a débuté dans un lieu très particulier

Près de 10'000 personnes se sont massées dans les splendides arènes de Vérone mardi soir pour assister à la victoire de l'Italie sur la Roumanie (3-0).

Plus de «Sport»

Pour la première fois depuis 35 ans, un match de volleyball a été organisé dans les arènes de Vérone. Le 23 mai 1988, c'était un duel ««amical»» entre les Etats-Unis et l'URSS qui avait investi l'amphithéâtre romain bâti en 30 après J.-C. Ce mardi soir, ce sont les joueuses italiennes et roumaines qui ont eu la chance de se produire devant 10'000 spectateurs à l'occasion du premier match de l'Euro 2023.

Le spectacle a été grandiose et il a débuté lors des hymnes déjà. La réalisation a d'abord projeté des images aériennes du monument avant de se mettre au niveau des joueuses, soudain très petites face aux gradins hauts de 32 mètres.

L'hymne italien dans le splendide décor de Vérone Vidéo: watson

Le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, avait prévenu que ce match serait différent des autres et il n'avait pas menti: «L'Arena di Verona est un lieu magique et spécial qui doit être montré au monde entier comme un emblème de beauté et de majesté, où de grands événements artistiques, musicaux et sportifs peuvent être organisés, en leur offrant une scène unique».

L'amphithéâtre, parfaitement entretenu, a l'habitude de recevoir des grands noms de la chanson italienne (comment oublier le concert mythique de l'immense Adriano Celentano disponible en intégralité sur YouTube?) Peu d'évènements sportifs y sont en revanche organisés mais le spectacle de mardi soir va peut-être donner des idées aux promoteurs d'autres sports «aréno-compatibles» (tennis, basket, padel, badminton etc.)

Image: CEV

L'Euro va se poursuivre jusqu'au 3 septembre dans plusieurs pays (Italie, Belgique, Grèce et Estonie) mais ce ne sera pas la même l'ambiance puisque les matchs se disputeront en salle. La Suisse a d'ailleurs rendez-vous avec la Bosnie-Herzégovine à l'Arena di Monza ce mercredi (18h).