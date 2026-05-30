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Suivez la demi-finale Suisse-Norvège en direct
La Nati reçoit la Norvège pour une place en finale du Championnat du monde de hockey, ce samedi (15h20). Un match à suivre en direct sur notre site.
- Samedi à 15h20, la Suisse défie la Norvège en demi-finale du Championnat du monde à Zurich. Grande favorite de ce match, la sélection de Jan Cadieux ne prend toutefois personne de haut.
- Les Norvégiens ont surpris pas mal de monde depuis le début du tournoi en battant les Suédois, les Tchèques et en poussant le Canada en prolongation.
- La Suisse a affronté la Norvège à six reprises depuis 2016 dans le cadre du Championnat du monde. Elle compte cinq succès pour une défaite en prolongation en 2016 pour la première de Fischer (4-3 ap).
(live)
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