Suivez la demi-finale Suisse-Norvège en direct

La Nati peut compter sur le soutien bruyant de ses supporters. Keystone

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La Nati reçoit la Norvège pour une place en finale du Championnat du monde de hockey, ce samedi (15h20). Un match à suivre en direct sur notre site.

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Samedi à 15h20, la Suisse défie la Norvège en demi-finale du Championnat du monde à Zurich. Grande favorite de ce match, la sélection de Jan Cadieux ne prend toutefois personne de haut.

Les Norvégiens ont surpris pas mal de monde depuis le début du tournoi en battant les Suédois, les Tchèques et en poussant le Canada en prolongation.

La Suisse a affronté la Norvège à six reprises depuis 2016 dans le cadre du Championnat du monde. Elle compte cinq succès pour une défaite en prolongation en 2016 pour la première de Fischer (4-3 ap).

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