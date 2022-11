WM 2022: So steht es um das Kader von Kamerun

Kamerun gilt als eine der erfolgreichsten Nationalmannschaften Afrikas. Trotzdem sind Weltmeisterschaften eine Art rotes Tuch bei den Westafrikanern: Der letzte Sieg an einer WM liegt bereits 20 Jahre zurück. Alles, was du über die kamerunische Nationalmannschaft wissen musst, findest du hier:

Stand der Daten

Hier das Kader von Kamerun für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022:

Tor

André Onana, 26, Internazionale

Devis Epassy, 29, AbhaSimon

Ngapandouetnbu, 19, Marseille

Abwehr

Nicolas Nkoulou, 32, Aris

Collins Fai, 29, Al-Tai

Nouhou Tolo, 25, Seattle Sounders

Jean-Charles Castelletto, 27, Nantes

Olivier Mbaizo, 25, Philadelphia Union

Enzo Ebosse, 23, Udinese

Christopher Wooh, 21, Rennes

Mittelfeld

André-Frank Zambo Anguissa, 26, Napoli

Pierre Kunde, 27, Olympiacos

Samuel Gouet, 24, Mechelen

Martin Hongla, 24, Hellas Verona

Gaël Ondoua, 27, Hannover 96

Olivier Ntcham, 26, Swansea City

Jerome Ngom Mbekeli, 24, APEJES de Mfou

Sturm

Vincent Aboubakar, 30, Al-Nassr

Eric Maxim Choupo-Moting, 33, Bayern München

Karl Toko Ekambi, 30, Lyon

Christian Bassogog, 27, Shanghai Shenhua

Moumi Ngamaleu, 28, Dynamo Moskau

Jean-Pierre Nsame, 29, Young Boys

Bryan Mbeumo, 23, Brentford

Georges-Kévin Nkoudou, 27, Beşiktaş

Marou Souaibou, 21, Coton Sport

Die Nationalmannschaft Kameruns bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Algerien im März 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

Kamerun trifft in der Gruppe G auf Brasilien, Serbien und die Schweiz.

Donnerstag, 24. November

11 Uhr: Schweiz – Kamerun

20 Uhr: Brasilien – Serbien

Montag, 28. November

11 Uhr: Kamerun – Serbien

17 Uhr: Brasilien – Schweiz

Freitag, 2. Dezember

20 Uhr: Serbien – Schweiz

20 Uhr: Kamerun – Brasilien​

Regeln für die Kader an der WM

Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die kamerunische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 43. Platz

43. Platz Gesamtwert: 145,63 Millionen Euro

145,63 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,3 Jahre

26,3 Jahre Wertvollster Spieler: Frank Anguissa (30 Mio. Euro)

Frank Anguissa (30 Mio. Euro) Legionäre: 24

Aktuelle Form

Nachdem sie bei der WM in Russland nicht dabei waren, qualifizierten sich die Westafrikaner für die WM in Katar in extremis: In den WM-Playoffs des afrikanischen Verbands verlor die Mannschaft gegen Algerien zu Hause mit 0:1. Das Rückspiel gewannen sie 2:1 nach Verlängerung.

Am diesjährigen Afrika-Cup, der in Kamerun ausgetragen wurde, erreichte die Mannschaft den dritten Platz. Trotzdem war das etwas enttäuschend, schliesslich konnte man den Afrika-Cup 2017 gewinnen. In der Gruppe G geht Kamerun an dieser WM aber als klarer Aussenseiter in die Vorrunde.

Seit März hat die Nationalmannschaft ausserdem einen neuen Trainer, Rigobert Song. Der frühere Innenverteidiger ist mit 137 Einsätzen Rekord-Nationalspieler Kameruns und nahm an insgesamt vier WM-Endrunden teil.

