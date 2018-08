Good-News

Studentenverbindung spendet Lebern

Die Lebern von Verbindungsmitgliedern haben nicht gerade den besten Ruf: Kein Wunder, steht doch der Genuss des Hopfengetränks in vielen Studentenverbindungen im Mittelpunkt der Liturgie.

Mit diesem Vorurteil aufräumen – und gleichzeitig auf die Notwendigkeit von Organspenden aufmerksam machen – wollen die Zürcher Glanzenburger. Bis Oktober will man mindestens 75 Mitglieder der Studentenverbindung zu einem Organspendeausweis motiviert haben. Über die eigens eingereichtete Website leberspende.ch können auch Nicht-Mitglieder einen Spenderausweis downloaden oder bestellen. Laut Aussagen der Initianten haben schon über 40 ihrer Mitglieder einen Ausweis erstellt – inklusive Beweisfotos. Trotz des Bierkonsums ihrer Mitglieder seien ihre Lebern in gutem Zustand, so die Glanzenburger augenzwinkernd.

Wie Mitinitiant Martin Fussen in einer Medienmitteilung erklärt, soll mit der Aktion die Aufmerksamkeit für das Thema Organspenden erhöht werden. Man wolle andere motivieren, sich damit auseinanderzusetzen, so Fussen. Die Verbindung verspricht, dass das Bestellen des Ausweises und das anschliessende Ausfüllen nicht mehr als fünf Minuten in Anspruch nimmt. Nach Beendigung der Aktion im Oktober sollen alle Spender auf ein Bier eingeladen werden. (wst)

