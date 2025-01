AfD in Sachsen darf als rechtsextrem bezeichnet werden

Das Verwaltungsgericht Dresden hatte den Eilantrag im vergangenen Sommer abgelehnt. Es lägen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass der AfD-Landesverband Sachsen Bestrebungen verfolge, die gegen die Menschenwürde bestimmter Personengruppen sowie gegen das Demokratieprinzip gerichtet seien, hiess es in der damaligen Begründung.

Die Beschwerde der Partei gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Dresden sei im Eilverfahren zurückgewiesen worden, teilte das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen (OVG) mit. Die Beschwerde-Begründung des AfD-Landesverbandes habe nicht zu einer Änderung des Beschlusses geführt. Der OVG-Beschluss ist unanfechtbar.

Trump tanzt mit Melania – und fuchtelt mit Säbel herum 🤨

Donald Trump ordnete in den ersten Stunden seiner Amtszeit bereits zahlreiche Dinge an. Danach ging er zum Feiern über – dabei entstandene einige kuriose Bilder.

Zuerst gab Donald Trump in seinen ersten Stunden als neuer Präsident zünftig Gas im Büro und unterschrieb Dutzende Dekrete – dann liess er seinen Inaugurations-Tag auf der Tanzfläche ausklingen. Das sah durchaus ein wenig speziell aus. Besonders dann, als Trump mit einem Säbel in der Luft umher fuchtelte. Zuvor hatte er mit dem Militärsäbel eine Torte angeschnitten. Laut dem US-Medium The Express habe der Vizepräsident J.D. Vance den Tanz von Trump mit folgenden Worten kommentierte: «Der Secret Service wird gerade sehr nervös.»