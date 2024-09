Absprache der AfD-Spitze: Weidel soll Kanzlerkandidatin sein

Die beiden AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel haben sich darauf geeinigt, dass Weidel die Partei als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zum deutschen Bundestag nächstes Jahr führen soll.

Tino Chrupalla und Alice Weidel bei einer Pressekonferenz der AfD. Bild: keystone

Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen bestätigt. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

Die in Teilen rechtsextreme AfD ist derzeit in Umfragen zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Bei der Landtagswahl in Thüringen Anfang September wurde sie stärkste Partei, in Brandenburg holte sie am vorigen Sonntag ebenfalls mehr als ein Drittel der Sitze. (hkl/sda/dpa)