Taliban führen neues «Tugend»-Gesetz ein – Frauen sollen öffentlich «unsichtbar» werden

Bei den Sicherheitskräften wurde die Bartregel schon länger angewendet. So erklärte ein Direktor in einer Pressekonferenz, dass in den vergangenen 12 Monaten bereits 281 Männer aus den Sicherheitskräften entlassen wurden, weil sie keinen ausreichenden Bartwuchs gehabt hätten.

Auch das Benützen eines Transportmittels ist nur in Begleitung einer «Mahrams» erlaubt. Für Fahrzeuglenker gelten auch strikte Regeln. So darf man keine Musik hören, keine Drogen nehmen und keine unbedeckten Frauen transportieren.

«Es ist, als würde ich verschwinden»: So dramatisch ist die Lage für Frauen in Afghanistan

Auch wenn eine Frau das Haus verlässt, hat sie sich an strenge Regeln zu halten, so sagt das Gesetz:

Muslimische Frauen sind nun gesetzlich dazu verpflichtet, ihr Gesicht und ihren Körper in Anwesenheit von Männern, die keine «Mahram» sind, und nicht-muslimischen Frauen zu bedecken. «Mahram» bezeichnet meist Männer der eigenen Familie, also Brüder, Väter, Söhne, Grossväter, Onkel, der Vater oder der Ehemann.

Was vorher nur informelle religiöse Vorgaben waren, wird jetzt Gesetz im Islamischen Emirat von Afghanistan. Wie das afghanische Justizministerium am 21. August bekanntgab, hat der oberste Taliban-Führer Hibatullah Akhundzada das Gesetz zur Sicherung der «Tugend» genehmigt.

Kabul 1972: Studentinnen in Miniröcken sind im Neubauviertel Shar-e-Naü unterwegs. Eine dünne städtische Oberschicht in Afghanistan übernahm westlichen Lebensstil und westliche Kleidung.

