Afghanistan

Erdbeben in Afghanistan mit Stärke 6,3

Tote bei erneutem Erdbeben in Afghanistan

03.11.2025, 07:1703.11.2025, 07:25

Bei einem Erdbeben im Norden Afghanistans sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur «Bachtar» mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und über 180 verletzt worden. Die Zahl der Opfer könnte dem Bericht zufolge weiter steigen.

A man who was injured in an earthquake receives treatment at a hospital in Mazar-e-Sharif, Afghanistan, 03 November 2025.
Erst im Oktober war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben gekommen.Bild: keystone

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in der nordafghanischen Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern.

Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Trümmer auf dem Boden um die bekannte blaue Moschee in der Provinzhauptstadt Masar-i Scharif.

Erst im vergangenen Monat war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben mit mehr als 2000 Toten gekommen. (sda/dpa)

