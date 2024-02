Weitere öffentliche Hinrichtung unter Taliban in Afghanistan

Laut Vertretern der Taliban fand die Hinrichtung am Montag in einem Fussballstadion in Anwesenheit von Anwohnern statt. Das Urteil fiel gemäss islamischer Rechtssprechung, wonach die Familie eines Getöteten Vergeltung üben kann.

Das teilte der Oberste Gerichtshof der Islamisten am Montag mit. Der Angeklagte sei zuvor des Mordes verurteilt worden. Erst vergangene Woche kam es in der zentralen Provinz Ghasni zur Hinrichtung zweier Männer, denen ebenso Mord zur Last gelegt worden war.

Nach dem gewaltsamen Tod von drei Frauen in einem Bordell in Wien sind der Hergang und das Motiv für die Tat weiter unklar. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger wurde nach Angaben der Polizei am Samstag vernommen. Der Mann war am Freitagabend in der Nähe des Tatorts in einer Grünanlage festgenommen worden. Er habe sich aggressiv verhalten und sei deshalb mit einer Elektroschockpistole ausser Gefecht gesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die vermutliche Tatwaffe, ein Messer, habe der Afghane noch dabeigehabt. Laut Polizei wies der Mann Schnittverletzungen auf, die er sich bei der Tatausführung selbst zugefügt haben dürfte.