Erneut Gefechte zwischen Pakistan und Afghanistan

Ein pakistanischer Soldat in an Afghanistan grenzendem Gebiet. (Archivbild, November 2025) Bild: keystone

Inmitten schwerer Spannungen ist es erneut zu grenzüberschreitenden Gefechten zwischen Afghanistan und Pakistan gekommen. Der Sprecher der in Afghanistan regierenden islamistischen Taliban schrieb auf der Plattform X, Pakistan habe am Abend erneut Angriffe in Richtung Afghanistan gestartet. Er schrieb vom Bezirk Spin Boldak der südafghanischen Provinz Kandahar, der direkt an der Grenze zu Pakistan liegt. Dies habe die Streitkräfte Afghanistans dazu veranlasst, darauf zu reagieren.

Ein pakistanischer Grenzbeamter in der Provinz Baluchistan bestätigte der Deutschen Presse-Agentur gegenseitigen Beschuss.

Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht. Nach Angaben des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews hätten Anwohner die betroffenen Gebiete auf beiden Seiten verlassen.

Die erneuten Grenzgefechte folgen auf einen im Oktober aufgeflammten blutigen Konflikt zwischen den beiden Ländern. Die Taliban machten Pakistan Anfang Oktober für Explosionen in der Hauptstadt Kabul verantwortlich, woraufhin Sicherheitskräfte der Taliban pakistanische Militärkontrollpunkte in den pakistanischen Grenzprovinzen angriffen. Es kam zu schweren Gefechten.

Durch die Vermittlung Katars und der Türkei wurde noch im Oktober eine Waffenruhe vereinbart – zu einer umfassenden Einigung zwischen den beiden Nachbarländern kam es jedoch nicht. Islamabad wirft Kabul vor, der pakistanischen Taliban-Bewegung (TTP) Schutz zu gewähren, die in Pakistan wiederholt Anschläge verübt hat. Kabul bestreitet das. Ende vergangenen Monats war es nach Angaben der Taliban erneut zu pakistanischen Luftangriffen auf afghanischem Boden gekommen. (sda/dpa)