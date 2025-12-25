wechselnd bewölkt
Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo

FILE - A herd of adult and baby elephants walks in the dawn light as the highest mountain in Africa, Mount Kilimanjaro in Tanzania, sits topped with snow and glaciers in the background, seen from Ambo ...
Der Kilimandscharo ist der höchste Berg Afrikas. Bild: keystone

25.12.2025, 10:5125.12.2025, 10:51

Bei einem Hubschrauberunfall am Mount Kilimandscharo in Tansania sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der tansanischen Zivilluftfahrtbehörde ist noch nicht klar, wie es zu dem Unfall kam.

Das Team eines Rettungshubschraubers hatte am Mittwochnachmittag zwei Patienten zwischen dem in 4000 Meter Höhe gelegenen Barafu-Camp und der Kibo-Hütte an Bord genommen, hiess es. Der Hubschrauber stürzte über einem Gletschergebiet ab. Bei den Patienten soll es sich tansanischen Medienberichten zufolge um tschechische Touristen handeln. An Bord waren ausserdem der Pilot, ein Arzt und ein Bergführer.

Der knapp 5'900 Meter hohe Kilimandscharo ist der höchste Berg Afrikas und zieht jedes Jahr Tausende Bergtouristen an. Der Berg gilt als technisch eher einfach. Immer wieder müssen Gipfeltouren aber abgebrochen werden, weil Bergsteiger unter der Höhenkrankheit leiden. (sda/dpa)

