Sudan: Militär zieht sich aus politischen Zukunftsgesprächen zurück

200 Tote bei Vergeltungsangriff im Sudan – Spitäler und Markt in West-Darfur zerstört

200 Tote bei Vergeltungsangriff im Sudan – Spitäler und Markt in West-Darfur zerstört

Stattdessen putschte sich das Militär im vergangenen Oktober an die Macht und erklärte den landesweiten Ausnahmezustand. Daraufhin kam es immer wieder zu Strassenprotesten. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sollen Sicherheitskräfte Hunderte von regierungskritischen Demonstranten rechtswidrig festgenommen und schwer misshandelt haben. Internationale Wirtschaftshilfen wurden weitgehend eingefroren.

Die Entscheidung folgt auf Monate des Chaos und der tödlichen Proteste im Sudan. Das ostafrikanische Land wurde fast 30 Jahre mit harter Hand regiert, ehe Langzeit-Machthaber Omar al-Baschir im April 2019 nach Massenprotesten und einem Militärputsch aus dem Amt getrieben wurde. Das Militär, angeführt von al-Burhan, und die zivile Opposition einigten sich in einem Verfassungsabkommen auf eine gemeinsame Übergangsregierung, die den Weg zu Wahlen 2022 ebnen sollte. Demnach hätte sich al-Burhan spätestens 2021 aus der Übergangsregierung zurückziehen und die Führung des Landes Zivilisten überlassen müssen.

Frauen demonstrieren am 25. Juni in den Strassen von Karthum.

Frauen demonstrieren am 25. Juni in den Strassen von Karthum. Bild: keystone

In seiner Erklärung sagte al-Burhan, das Militär werde den «politischen und revolutionären Kräften» erlauben, eine Regierung zu bilden. Danach könne dann ein neues militärisches Gremium aufgestellt werden, das «Sicherheits- und Verteidigungsaufgaben» übernehmen solle.

Das Militär im Sudan zieht sich aus den Gesprächen über die politische Zukunft des Landes zurück. Das teilte der selbst ernannte Staatschef General Abdel Fattah al-Burhan am Montag mit. Damit überlässt das Militär den zivilen und politischen Gruppen die Entscheidung über das weitere Vorgehen im Sudan.

So viel Zeit, Geld und Code steckt in der Entwicklung eines Games

Das Flugchaos geht weiter – so sah es dieses Wochenende aus

Schiesserei bei Parade zum 4. Juli in Illinois – bereits 6 Tote bestätigt

Cassis' Heimspiel: Der Tessiner Bundesrat begrüsst die Welt in seiner Heimatstadt

«Sie haben jeden getötet, den sie finden konnten» – wohl Dutzende Tote in Äthiopien

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Retuschierte Werbung: Wer sich «schön» photoshopt, muss das in Norwegen kennzeichnen

Sibel Arslan nach ihrem «Arena»-Auftritt in der Kritik – auf Twitter rudert sie zurück

Die USA am Independence Day: Ein Land am Abgrund

Zweite Frau nach Haiattacke tot: Was kann man tun, wenn man angegriffen wird?

«Sie haben jeden getötet, den sie finden konnten» – wohl Dutzende Tote in Äthiopien

Bei einer Attacke in Äthiopien sind einem Augenzeugen zufolge Dutzende Zivilisten getötet worden. Premierminister Abiy Ahmed bestätigte den Angriff von Montag in der Region Oromia in sozialen Medien, nannte aber keine Opferzahlen.