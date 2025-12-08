Lettland: Betrunkener Vater setzt Bub (10) ans Steuer

Ein betrunkener Vater hat sich in Lettland nachts von seinem zehnjährigen Sohn im Auto durch die Gegend kutschieren lassen. Unterwegs wurden die beiden allerdings von der Polizei gestoppt.

Den Beamten war die unsichere Fahrweise des Fahrzeugs aufgefallen, das sie nachts gegen 1.30 Uhr auf einer Strasse nahe der Stadt Cesis anhielten, wie die Behörden mitteilten. Bei der Kontrolle entdeckten sie dann das Kind am Steuer – und den betrunkenen Vater auf dem Rücksitz.

Gegen den Mann, bei dem ein Atemalkoholwert von mindestens 2,56 Promille gemessen wurde, ermittelt nun die Polizei. (sda/dpa)