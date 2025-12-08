wechselnd bewölkt12°
International
Japan

Erdbeben der Stärke 7,2 vor Japan – Tsunami-Warnung

Ein Erdbeben der Stärke 7,2 hat die Küste Japans erschüttert. Die Behörden warnen die Menschen vor einer möglichen Riesenwelle.
08.12.2025, 15:46
Ein Artikel von
t-online

Ein Erdbeben der Stärke 7,2 hat die Nordostküste Japans erschüttert. Die Behörden veröffentlichten eine Tsunami-Warnung, wie unter anderem die japanische Zeitung «Asahi Shimbun» meldet. Das Beben ereignete sich gegen 15.20 Uhr Schweizer Zeit.

Für gewisse Küstenabschnitte gilt die zweithöchste Tsunamiwarnung.
Für gewisse Küstenabschnitte gilt die zweithöchste Tsunamiwarnung.

Wie Medien berichten, soll sich das Epizentrum rund 80 Kilometer vor der japanischen Küste und in einer Tiefe von rund 50 Kilometern befinden.

Atomkraftwerke im betroffenen Gebiet hätten nach dem Beben Sicherheitschecks eingeleitet, heisst es weiter. Meldungen über Schäden liegen bislang nicht vor.

Update folgt...

Themen
