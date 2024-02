USA attackieren 85 Ziele in Syrien und im Irak – was wir wissen

Die USA haben 85 Ziele in Syrien und dem Irak angegriffen, dabei kamen mindestens 18 Menschen ums Leben. Bei den Angriffen handle es sich nach US-Angaben um einen Vergeltungsschlag für den Tod dreier US-Soldaten am vergangenen Sonntag in Jordanien. Ein Überblick:

Das ist passiert

Sieben Einrichtungen und 85 Ziele wurden im Zuge dieses Angriffs, der nur etwa 30 Minuten gedauert haben soll, in Syrien und im Irak attackiert. Darunter seien Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager, die von den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit ihnen verbundenen Milizen genutzt würden, hiess es.

Der hochrangige US-Militär Douglas Sims erklärte während eines Hintergrundgesprächs mit Medienschaffenden, dass die Vergeltungsschläge erfolgreich gewesen seien. Zum Einsatz kamen dabei auch Langstreckenbomber des Typus B-1, die in den USA abhoben. (Die strategischen Bomber können in der Luft aufgetankt werden.)

Gab es Todesopfer?

Wohl ja.

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, dass mindestens 18 Mitglieder proiranischer Milizen bei den Luftangriffen getötet wurden.

Über die Zahl der getöteten Menschen wollte sich die USA nicht äussern. Der hochrangige Militär Douglas Sims zeigte sich in einem Hintergrundgespräch mit Medienschaffenden aber überzeugt davon, dass die US-Militärs «exakt» die richtigen Stellungen getroffen hätten. Die Frage, ob es bereits zu Gegenschlägen der pro-iranischen Milizen gekommen sei, beantwortete er negativ.

Was will Joe Biden?

Joe Biden will keinen regionalen Krieg im Mittleren Osten, in den auch der Iran hineingezogen würde. Dies beteuerte der amerikanische Präsident am Freitag erneut – kaum hatten die US-Streitkräfte bekannt gegeben, dass sie Vergeltung für den Tod dreier amerikanischen Soldaten am vergangenen Sonntag in Jordanien geübt hätten. Zahlreiche weitere Soldaten wurden verletzt.

Am Mittwoch schrieb die US-Regierung die Attacke offiziell einer Gruppe mit dem Namen «Islamischer Widerstand im Irak» zu, die den Angriff zuvor bereits für sich reklamiert hatte. Beim «Islamischen Widerstand im Irak» handelt es sich um Art Dachgruppe für proiranische Milizen im Irak, die seit den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel gemeinsam unter diesem allgemeinen Namen auftreten.

Washington hofft, dass Teheran sich die zahlreichen Organisationen, die sie in der Region mit Waffen, Geld oder strategischen Ratschlägen unterstützt, vorknöpfen wird. Ziel ist es, die anhaltenden Attacken gegen amerikanische Soldatinnen und Soldaten zu stoppen, die in der Region stationiert sind.

Gleichzeitig signalisiert Biden aber auch, dass er nicht aufs Ganze gehen will, wie der US-Korrespondent Renzo Ruf in den CH-Media-Titeln schreibt. Eine Attacke gegen Ziele auf iranischem Territorium sei nicht geplant, sagte am Freitag John Kirby, ein Sprecher des Präsidenten. Vielmehr kündigte Kirby an, dass die Attacken gegen pro-iranische Kräfte weitergehen würden, bis die Gefahr für die USA gebannt sei.

Biden liess sich zu diesem Thema mit den Worten zitieren:

«Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir darauf reagieren.»

Weiter erklärte er: «Unsere Reaktion hat heute begonnen. Sie wird fortgesetzt zu Zeiten und an Orten unserer Wahl.»

Wie reagierte der Irak?

Die Frage ist nun: Wie werden der Iran, und die mit Teheran verbündeten Milizen in Syrien und im Irak, auf die amerikanischen Luftschläge reagieren?

Der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte drohte:

«Die US-Angriffe stellen eine Bedrohung dar, die den Irak und die Region in unvorhersehbare Konsequenzen hineinziehen wird, und ihre Folgen werden für die Sicherheit und Stabilität im Irak und in der Region schrecklich sein.»

Zeremonie für die toten Amerikaner

Der Präsident hatte vor Beginn der Attacken auf dem Luftwaffenstützpunkt in Dover (Delaware) an einer Zeremonie teilgenommen, an der die Leichname der drei getöteten amerikanischen Soldaten William Rivers (46), Kennedy Sanders (24) und Breonna Moffett (23) mit militärischen Ehren empfangen wurden. Die drei Soldaten waren am vergangenen Sonntag bei einem nächtlichen Drohnenangriff auf einen kleinen US-Aussenposten («Tower 22») an der jordanischen Grenze zu Syrien getötet worden. Für diese Attacke verantwortlich zeichnet wohl eine pro-iranische Miliz im Irak.

Joe und Jill Biden während der Zeremonie. Bild: keystone

Kirby beteuerte allerdings während des Hintergrundgesprächs, zwischen der Zeremonie und den Vergeltungsschlägen bestehe «überhaupt kein» zeitlicher Zusammenhang. Vielmehr, sagte ein hochrangiger Militär, sei der Freitag aufgrund des guten Wetters gewählt worden.

Was bedeutet das für die Situation im Nahen Osten?

Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Oktober haben proiranische Milizen fast täglich Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien verübt. Die US-Regierung reagierte darauf bereits zuvor mit Luftschlägen in beiden Ländern – allerdings in geringerem Ausmass als die neue konzertierte Aktion.

Seit dem 7. Oktober tritt der «Islamischer Widerstand im Irak» als Einheit auf. Zu der Gruppe gehört die vom Iran unterstützte Kataib Hisbollah. Sie zählt zu den stärksten Milizen im Irak und fordert den Abzug der US-Truppen aus dem Land. Der Nordosten Jordaniens, wo sich die tödliche Attacke mit den US-Soldaten ereignete, grenzt sowohl an Syrien als auch an den Irak.

Ausserdem greifen die jemenitischen Huthi – aus Solidarität mit der Hamas – immer wieder Frachter im Roten Meer an. Als Reaktion darauf haben die USA und Grossbritannien mit der Unterstützung Verbündeter Militärschläge gegen die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen ausgeführt. Die US-Luftschläge schreckten die Milizen bisher nicht vor weiteren Angriffen ab. Die Sorge vor einer Eskalation in der Region wächst.

(yam, mit Material von CH Media / Renzo Ruf / sda / dpa)