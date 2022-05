Unruhe in Shanghai: Xi Jinping warnt davor, die Zero-Covid-Strategie zu hinterfragen

In Europa ist die Coronavirus-Pandemie derzeit in den Hintergrund gerückt. In den meisten Ländern ist die Normalität in den letzten Wochen und Monaten eingekehrt. In China hingegen ist die Pandemie noch immer omnipräsent – vor allem in Shanghai. Da China nach wie vor an seiner Zero-Covid-Strategie festhält, herrscht in der Millionenstadt im Westen des Landes bereits seit über einem Monat ein strikter Lockdown.

Massentests und Lockdown: In Shanghai herrschen noch immer strikte Corona-Massnahmen. Bild: keystone

Wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, schient die Bevölkerung Shanghais in den letzten Tagen die Geduld zu verlieren. Leute klopften auf ihren Balkonen auf Pfannen, um mit Lärm auf ihren Ärger aufmerksam zu machen. An einigen Orten kam es zudem zu Konfrontationen zwischen aufgebrachten Bürgern und der Polizei.

Als es letzte Woche zur Tagung der Kommunistischen Partei Chinas kam, war die Coronavirus-Pandemie deshalb eines der grossen Themen. Staatspräsident Xi Jinping registrierte den Widerwillen der Bevölkerung in Shanghai – will aber dennoch an seiner bisherigen Strategie festhalten.

«Unsere Präventions- und Kontrollstrategie ist von der Natur und Mission der Partei entschlossen worden», wird er von CNBC zitiert. «Unsere Massnahmen sind wissenschaftlich und effektiv.» Man habe so den Kampf in Wuhan gewonnen und werde sicherlich auch in Shanghai erfolgreich sein.

Gleichzeitig warnt die Kommunistische Partei davor, sich in irgendeiner Form der Devise der Regierung zu widersetzen. Man werde jeglichen Versuch, die Regeln zu brechen oder zu hinterfragen, entschlossen bekämpfen, wird über das Staatsmedium «The Global Times» berichtet.

Die Infektionszahlen in China sind in der letzten Woche stark gesunken. Nachdem Ende April landesweit bis zu 30'000 Menschen positiv getestet wurden, waren es am Samstag nur noch knapp 19'000. Ein Grossteil der positiv getesteten Leute ist asymptomatisch. (dab)