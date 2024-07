soldaten bewachen den Sarg und die Medaillen von Nguyen Phu Trong. Bild: keystone

Zweitägiges Staatsbegräbnis für Vietnams mächtigsten Politiker Trong

Mehr «International»

In Vietnam haben die Trauerfeierlichkeiten nach dem Tod von Nguyen Phu Trong begonnen, dem langjährigen Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KPV). Trong, der am Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben war, galt viele Jahre als der mächtigste Mann in dem südostasiatischen Land. An dem zweitägigen Staatsbegräbnis wollen Berichten zufolge auch viele internationale Politiker teilnehmen, darunter US-Aussenminister Antony Blinken und der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell.

Im ganzen Land wehten die Flaggen auf halbmast. Trongs mit gelben Blumen geschmückter Sarg wurde in der nationalen Leichenhalle in Hanoi aufgebahrt. Tausende Bürgerinnen und Bürger standen Schlange, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Bei vielen Vietnamesen war Trong sehr beliebt.

Nachfolger ist ein Hardliner

Der Politiker, der seit 2011 an der Spitze der Partei stand, litt bereits seit 2019 immer wieder unter gesundheitlichen Problemen. Noch im Juni hatte Trong Kreml-Chef Wladimir Putin in Hanoi empfangen. Die Amtsgeschäfte des KPV-Chefs hat vorübergehend Staatspräsident To Lam übernommen, der als Hardliner gilt.

Unter Trongs Führung entwickelte sich Vietnam zu einem der am stärksten wachsenden Märkte in Asien. Jedoch steht das Land auch immer wieder wegen massiver Repressionen in der Kritik. (sda/dpa)