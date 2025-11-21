bedeckt
Flugzeug verunglückt bei Dubai Air Show

The Indian HAL Tejas during a demonstration moments before crashing at the Dubai Air Show, at Al Maktoum International Airport at Dubai World Central, Dubai, United Arab Emirates, Friday Nov. 21, 2025 ...
Das Flugzeug stürzte bei einer Luftfahrtmesse ab.Bild: keystone

Flugzeug verunglückt bei Dubai Air Show

21.11.2025, 13:0021.11.2025, 13:00

Bei einer Luftfahrtmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Flugzeug abgestürzt. Wie die Pressestelle der Regierung in Dubai mitteilte, kam der Pilot bei dem Unglück während der Dubai Air Show ums Leben.

Erkenntnisse über weitere Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Es handelte sich den Angaben zufolge um ein indisches Kampfflugzeug vom Typ Tejas. Die indische Luftwaffe bestätigte den Vorfall ebenfalls und kündigte eine Untersuchung zur Unfallursache an. Einem Bericht der Zeitung «Gulf News» zufolge wurden weitere Vorführungen zunächst abgesagt.

Video: twitter/DD_Geopolitics

Auf Videos, die in sozialen Medien kursierten, war zu sehen, wie das Flugzeug abrupt an Höhe verliert und in die Tiefe fällt. Anschliessend sind ein Feuerball und eine grosse Rauchwolke zu sehen. Offiziellen Angaben zufolge eilten Rettungskräfte und Löschfahrzeuge zu dem Unfallort.

Die Dubai Air Show ist dem Bericht zufolge eine der grössten Luftfahrtmessen der Welt mit etwa 1'500 Ausstellern. Sie sollte noch bis zum 24. November andauern. (sda/dpa)

