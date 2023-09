Indonesierin isst in Tiktok-Video Schweinefleisch – zwei Jahre Haft

Die 33-Jährige bezeichnet sich selbst als Muslimin. Ihren indisch anmutenden Künstlernamen Lina Mukherjee trägt sie nach eigenen Angaben wegen ihrer grossen Vorliebe für Bollywood-Filme. In dem Video, das im März aufgezeichnet worden war, benutzt sie den arabischen Ausdruck «Bismillah» (Im Namen Gottes), der am Anfang fast jeder Sure des Korans steht. Dann isst sie ein Stück knusprige Schweinehaut – nach eigenen Angaben aus reiner Neugier. Das Video wurde millionenfach geklickt – und auch heftig kritisiert. Schliesslich wurde sie bei der Polizei gemeldet und im Juli festgenommen.

Die Lifestyle-Influencerin mit dem Künstlernamen Lina Mukherjee, die auf Tiktok mehr als zwei Millionen Follower hat, sei wegen «Anstachelung zum Hass» zu der Gefängnisstrafe und zusätzlich zu einer Geldbusse von umgerechnet rund 15'200 Euro verurteilt worden, berichtete die Zeitung «Tribun Jambi» am Donnerstag unter Berufung auf das zuständige Gericht in Palembang auf der Insel Sumatra.

Frankreich will keine Migranten aus Lampedusa aufnehmen

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin hat die Aufnahme von Migranten abgelehnt, die auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen sind. «Frankreich wird keine Migranten aus Lampedusa aufnehmen», sagte Darmanin am Dienstagabend im Sender TF1. Frankreich wolle eine Position der Strenge. Es gebe in Frankreich und Italien wie in ganz Europa irreguläre Migration, die bekämpft werden müsse, sagte Darmanin. «Und es ist nicht so, dass wir durch die Aufnahme von mehr Personen den Fluss, der unsere Integrationskapazität berührt, versiegen lassen können.»