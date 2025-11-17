anhaltender Regen
Ex-Regierungschefin Hasina in Bangladesch zum Tode verurteilt

Ex-Regierungschefin Hasina in Bangladesch zum Tode verurteilt

17.11.2025, 10:40

Gut ein Jahr nach ihrer Flucht ist Bangladeschs frühere Ministerpräsidentin Sheikh Hasina in ihrer Heimat wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt worden.

FILE - Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina addresses the United Nations General Assembly at the U.N. headquarters, in New York, Sept. 21, 2017. (AP Photo/Frank Franklin II, File) Sheikh Hasina
Sheikh Hasina ist zum Tode verurteilt worden.Bild: keystone

Das habe das Internationale Straftribunal des Landes entschieden, berichteten die Zeitung «Dhaka Tribune» und andere örtliche Medien. Das Gericht habe sie für schuldig befunden, für Todesfälle während der blutigen Unruhen im vergangenen Jahr verantwortlich zu sein.

Das Urteil wurde in Abwesenheit der 78-Jährigen verkündet. Sie war Anfang August 2024 nach Massenprotesten gegen ihre Regierung und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zurückgetreten und ins Nachbarland Indien geflohen. Bei den Protesten kamen Hunderte Menschen ums Leben. Hasina soll laut Anklage den direkten Befehl gegeben haben, auf Demonstranten schiessen zu lassen. (dab/sda/dpa)

