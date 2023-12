Zwölf Tote bei Explosion in Nickelverarbeitungsanlage in Indonesien

Mehr «International»

Bei einer Explosion in einer Nickelverarbeitungsanlage in Indonesien sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. 39 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte am Sonntag ein Sprecher des Unternehmens, das den Industriepark betreibt, in dem sich die Anlage befindet.

Bei der Explosion sind mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Manche von ihnen hätten schwere Verletzungen erlitten.

Die von China finanzierte Anlage befindet sich in einer Provinz im Osten Indonesiens. Das asiatische Land ist der weltgrösste Produzent von Nickel, das für die Produktion von Batterien nötig ist. (saw/sda/afp)