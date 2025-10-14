wechselnd bewölkt11°
Private Nummern von Donald Trump Jr. und Politikern veröffentlicht

Auf mehreren Websites sind die privaten Nummern von Emmanuel Macron, Donald Trump Jr. und weiteren bekannten Persönlichkeiten veröffentlicht worden. (Symbolbild)

Private Telefonnummern von Emmanuel Macron, Donald Trump Jr. und weiteren geleaked

14.10.2025, 10:4514.10.2025, 10:45

Australische Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, nachdem bekannt wurde, dass private Telefonnummern von Politikern auf einer Website veröffentlicht wurden. Dies berichtet «The Guardian».

Die Daten wurden mutmasslich von einem amerikanischen Marketingunternehmen veröffentlicht. Zu den publik gemachten Kontaktdaten würden unter anderem Daten folgender hochrangiger australischer Politiker gehören:

  • Anthony Albanese, Premierminister von Australien
  • Richard Marles, Vize-Premierminister Australiens
  • Sussan Ley, Oppositionsführerin in Australien
  • Scott Morrison, ehemaliger Premierminister von Australien
  • Jason Clare, Bidungsminister Australiens
Der australische Premierminister Anthony Albanese.
Der australische Premierminister Anthony Albanese.Bild: keystone

Die Telefonnummern der oben gelisteten Politiker habe der Guardian verifiziert, und es seien tatsächlich die privaten Angaben der Betroffenen.

Auf einer zweiten Website wurden laut der Zeitung auch die Kontaktdaten von internationalen Politikern veröffentlicht. Darunter diese:

  • Donald Trump Jr., der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump
  • Der französische Präsident Emmanuel Macron
  • Der Premierminister Grossbritanniens, Keir Stramer
Der Sohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, Donald Trump Junior.
Der Sohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, Donald Trump Junior.Bild: keystone

Die dort auffindbaren Informationen sollen eine Mischung aus öffentlich zugänglichen Informationen, wie Websites und E-Mail-Adressen, und privaten Informationen sein. Beide Websites hätten ihren Ursprung in den USA.

Mediensprecher von Richard Marles, sowie Sussan Ley sagen gegenüber «The Guardian» , man sei besorgt. Einigen der Politiker sei bewusst gewesen, dass die Daten im Internet verfügbar seien. Andere hätten noch nie davon gehört.

Einige der betroffenen Politiker hätten die Websites angefragt, ihre Daten zu entfernen. Tatsächlich ist das ein Service, welchen die Betreiber der Websites anbieten. (nib)

