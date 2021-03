International

Australien

15 Bilder, die die «Jahrhundertflut» in Australien zeigen



15 Bilder, die das Ausmass der «Jahrhundertflut» in Australien zeigen

Ausnahmezustand in New South Wales. Im Südosten Australiens reden sie von der «Jahrhundertflut». An machen Orten hat es in sechs Tagen fast 900 Liter pro Quadratmeter geregnet.

Tausende Menschen in Sydney und Umgebung mussten ihre Häuser verlassen. 18 000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, davon 15 000 in der Küstenregion nördlich von Sydney und 3000 in West-Sydney. Todesfälle gibt es glücklicherweise keine.

Kein Durchkommen in Tamborine Mountain Bild: keystone

Rettungskräfte in Londonderry mussten Duzende Menschen retten Bild: keystone

In Windsor ist Geduld gefragt Bild: keystone

Billinudgels Strassen unter Wasser Bild: keystone

Regen nonstop in Sydney Bild: keystone

Das schnellste Verkehrsmittel in Londonderry bei Sydney Bild: keystone

Klettern geht noch in Jamisontown Bild: keystone

In Pitt Town ist Kayakfahren angesagt Bild: keystone

Die New Windsor Bridge in Windsor bei Sydney ist nicht mehr zu sehen Bild: keystone

Der Nepean River in Penrith, Sydney, steht hoch Bild: keystone

Erdrutsch in Newcastle Bild: keystone

Strasse in Port Stephens weggerissen Bild: keystone

Autofahren derzeit in Northern Beaches in Sydney Bild: keystone

Hoher Wasserstand in Kempsey Bild: keystone

(aeg)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bilder der Buschbrände in Australien Drohne warnt Surfer vor Haiangriff Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter