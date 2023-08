Schlag gegen Pädophilenring – 13 Kinder in Australien befreit

Das steckt hinter den Verschwörungstheorien im Film «Sound of Freedom»

In den USA führten die FBI-Ermittlungen laut AFP dazu, dass 79 Verdächtige wegen einer möglichen Beteiligung an dem Netzwerk verhaftet wurden.

Den Hinweis auf die Plattform hatte die australische Polizei vom FBI erhalten. Die US-Ermittlungsbehörde startete eine internationale Untersuchung, nachdem 2021 zwei FBI-Agenten bei Ermittlungen gegen das Netzwerk in den Vereinigten Staaten getötet wurden.

Laut AFP tauschten die Mitglieder der Plattform im Darknet, einem anonym nutzbaren Bereich des Internets, Material über sexuellen Kindesmissbrauch aus oder erstellten welches. Den Angaben zufolge waren einige der befreiten Kinder missbraucht worden, andere brachten die Ermittlerinnen und Ermittler aus Vorsicht in Sicherheit.

Ausserdem wurden 19 Männer aus Australien wegen Kindesmissbrauchs angeklagt, wie die Bundespolizei Australian Federal Police (AFP) am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen seien zwischen 32 und 81 Jahre alt. Die australische Nachrichtenagentur AAP schrieb von einem «Pädophilenring».

Bei Ermittlungen gegen ein Missbrauchs-Netzwerk hat die Polizei in Australien 13 Minderjährige befreit.

