trüb und nass10°
DE | FR
burger
International
Australien

Australien: Asbest im Spielsand – Über 70 Schulen wurden geschlossen

Asbest im Spielsand – Über 70 Schulen in Australien geschlossen

17.11.2025, 10:0817.11.2025, 10:08

Nach dem Fund von Asbestspuren in farbigem Spielsand haben in Australien und Neuseeland zahlreiche Schulen und Kitas den Stoff vorsorglich aus ihren Einrichtungen entfernt.

Vor allem in Australiens Hauptstadtterritorium (ACT) blieben zu Wochenbeginn mehr als 70 Schulen geschlossen, um mögliche Belastungen zu prüfen und zu reinigen.

Die Behörden haben aus Sicherheitsgründen die Schulen geschlossen.
Die Behörden haben aus Sicherheitsgründen die Schulen geschlossen.bild: IMAGO/aap

Auch in Neuseeland wurden die Sand-Produkte für Kinder getestet – und dort ebenfalls Asbestspuren entdeckt, wie der Sender Radio New Zealand berichtete. Viele Bildungseinrichtungen reagierten und machten ebenfalls dicht, um die möglicherweise belasteten Materialien fachgerecht zu entsorgen. Der Sand wird unter anderem im Unterricht und in der sensorischen Förderung eingesetzt.

Die Rückrufe betreffen mehrere Produkte, darunter bunte «Magic Sand»-Sets, die zwischen 2020 und 2025 verkauft wurden. Labortests der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde ACCC wiesen Chrysotil- und Tremolit-Asbest nach.

Inhalierbarer Asbest wurde zwar nicht festgestellt, die Behörden warnen dennoch vor Asbestfasern, die in die Atemwege gelangen könnten. Experten betonen, dass das Risiko für Erkrankungen nach einmaligem oder kurzzeitigem Kontakt sehr gering sei, dennoch sollten Vorsichtsmassnahmen getroffen, die Produkte entsorgt und die Räume gründlich gesäubert werden.

Mehr als 70 Schulen wurden geschlossen.
Mehr als 70 Schulen wurden geschlossen. bild: IMAGO/aap

Die ACCC hatte am vergangenen Mittwoch einen landesweiten Rückruf für Produkte der Firma Educational Colours angekündigt. Bereits am Freitag blieben in Down Under viele Schulen und Vorschulen geschlossen. Die australischen Warenhausketten Kmart und Target veranlassten am Samstag freiwillig weitere Rückrufe für Sandspielsets, nachdem Tests auf Asbest positiv ausgefallen waren.

Asbest wurde über Jahrzehnte in sehr grossen Mengen beim Bauen verwendet – aber der Stoff kann verschiedene Krebsarten auslösen. In Australien gilt seit Ende 2003 ein vollständiges Verbot für die Herstellung, den Verkauf, die Verwendung und den Import aller Asbestarten. (sda/dpa)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Weihnachtsmarkt am Zürcher HB erlaubt nun doch Bargeld
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre
1 / 12
Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre

Wenn es kälter wird, begeben sich viele Tiere in den Winterschlaf.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tausende Bauarbeiter streiken in Zürich: «Es muss sich endlich etwas ändern»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
«Erpresserische Note»: Zoll-Vereinbarung könnte im Parlament scheitern
Meistgeteilt
1
Wizards verlieren trotz starkem George +++ Schweizer Frauen halten im BJK-Cup die Klasse
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
4
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
5
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
Mutmassliche Vergiftungen in Istanbul – Bäcker festgenommen
Eine Mutter und zwei Kleinkinder sterben in den Ferien in Istanbul an einer mutmasslichen Lebensmittelvergiftung, der Vater liegt auf der Intensivstation. Nach mehreren Verhaftungen wurde auch ein Bäcker festgenommen.
Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder im Türkeiurlaub ist nun auch ein Bäcker festgenommen worden. Er arbeite in einem Laden in der Nähe des Hotels im Stadtteil Fatih, berichteten die Tageszeitungen «Cumhuriyet» und «Sabah» übereinstimmend. Damit steigt die Zahl der Festgenommenen auf acht. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.
Zur Story