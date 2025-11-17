trüb und nass10°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Weihnachtsmarkt am HB in Zürich erlaubt nach Protesten doch Bargeld

Weihnachtsmarkt am Zürcher HB erlaubt nun doch Bargeld

17.11.2025, 09:5517.11.2025, 10:03

Der Weihnachtsmarkt in der Zürcher Bahnhofshalle erlaubt nun doch Bargeld. Grund sind zahlreiche Rückmeldungen von Besucherinnen und Besucher. Zuvor verzichtete auch schon das Kunsthaus auf seine «cashless»-Strategie.

Eine Frau bestaunt am Samstag, 24. Dezember 2005, auf dem Weihnachtsmarkt im Zuercher Hauptbahnhof den Lichterglanz zahlreicher Sterne. (KEYSTONE/Steffen Schmidt)
Der Weihnachtsmarkt in der Zürcher Bahnhofshalle.Bild: keystone

«Es war nie unsere Absicht, Menschen auszuschliessen oder Ängste zu schüren», teilten die Verantwortlichen des Weihnachtsmarkts «Polarzauber» mit, der am 20. November eröffnet wird. Man habe erkannt, wie sensibel und wichtig das Thema Bargeld sei.

Auch das Zürcher Kunsthaus gab seine «cashless»-Strategie inzwischen wieder auf. Ab dem 1. Januar 2026 kann an den Kassen, im Shop und im Restaurant auch wieder bar gezahlt werden. Das Kunsthaus hatte sich erst auf den 1. September vom Bargeld verabschiedet. Die Reaktionen hätten gezeigt, dass dieser Schritt zu früh gekommen sei. (dab/sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
Meistgeteilt
1
Wizards verlieren trotz starkem George +++ Schweizer Frauen halten im BJK-Cup die Klasse
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
4
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
5
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
SBB führen Wochenend-Nachtzüge zwischen Zürich und Bern ein
Ab dem 14. Dezember bedienen die SBB die Strecke zwischen Winterthur, Zürich und Bern auch in der Nacht. Das ist erst der Anfang: Künftig könnten auch Städte wie Basel, Chur und Biel von einem neuen Nachtnetz profitieren.
An Freitag- und Samstagabenden strömen Zehntausende zum Feiern in die Stadt Zürich. Laut Schätzungen sind es durchschnittlich 100'000, die pro Wochenende einen Klub oder eine Bar in der Stadt besuchen. Viele kommen von auswärts – und ein grosser Teil mit dem öffentlichen Verkehr. Für sie bauen die SBB nun ihr Angebot aus.
Zur Story