Weihnachtsmarkt am Zürcher HB erlaubt nun doch Bargeld

Der Weihnachtsmarkt in der Zürcher Bahnhofshalle erlaubt nun doch Bargeld. Grund sind zahlreiche Rückmeldungen von Besucherinnen und Besucher. Zuvor verzichtete auch schon das Kunsthaus auf seine «cashless»-Strategie.

Der Weihnachtsmarkt in der Zürcher Bahnhofshalle. Bild: keystone

«Es war nie unsere Absicht, Menschen auszuschliessen oder Ängste zu schüren», teilten die Verantwortlichen des Weihnachtsmarkts «Polarzauber» mit, der am 20. November eröffnet wird. Man habe erkannt, wie sensibel und wichtig das Thema Bargeld sei.

Auch das Zürcher Kunsthaus gab seine «cashless»-Strategie inzwischen wieder auf. Ab dem 1. Januar 2026 kann an den Kassen, im Shop und im Restaurant auch wieder bar gezahlt werden. Das Kunsthaus hatte sich erst auf den 1. September vom Bargeld verabschiedet. Die Reaktionen hätten gezeigt, dass dieser Schritt zu früh gekommen sei. (dab/sda)