trüb und nass10°
DE | FR
burger
Schweiz
Immobilien

Kanton Zürich führt Härtefallklausel bei Eigenmietwert ein

Kanton Zürich führt Härtefallklausel bei Eigenmietwert ein

17.11.2025, 09:0117.11.2025, 09:01

Der Kanton Zürich führt definitiv eine Härtefallklausel beim Eigenmietwert ein. Sie soll verhindern, dass Hausbesitzerinnen und -besitzer wegen zu hoher Steuerrechnungen ihr Haus verkaufen müssen.

Der Kantonsrat sprach sich am Montag mit 136 zu 29 Stimmen in zweiter Lesung deutlich für die Härtefallklausel aus. Einzig die Grünen und Teile der GLP waren im Vorfeld skeptisch.

Auslöser für die Härtefallklausel ist, dass die Zürcher Steuerbehörden die Liegenschaften neu bewerten. Klar ist jetzt schon, dass die Häuser viel mehr wert sind als bei der letzten Bewertungsrunde 2009. Dadurch steigt der Eigenmietwert deutlich.

Somit wird auch die Steuerrechnung der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer höher ausfallen. Gleichzeitig musste Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) aber eine bisher existierende Härtefallklausel abschaffen, weil das Bundesgericht zum Schluss kam, dass die gesetzliche Grundlage dafür fehle. Diese gesetzliche Grundlage wurde nun nachgeholt.

Keine Rolle spielte am Montag, dass das Schweizer Stimmvolk den Eigenmietwert im September an der Urne abschaffte. Die Debatte zur Härtefallklausel hatte bereits an einer früheren Sitzung stattgefunden. (sda)

Mehr zum Eigenmietwert:

Warum es jetzt so lange dauert, bis der Eigenmietwert wirklich abgeschafft wird
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
Meistgeteilt
1
Wizards verlieren trotz starkem George +++ Schweizer Frauen halten im BJK-Cup die Klasse
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
4
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
5
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
Säcke voller Bargeld, Menschenhändler: Untergrund-Banken aus China sind auf dem Vormarsch
Chinesische Untergrund-Banken waschen kriminelle Gelder systematisch über die Schweiz: Das zeigen italienische Ermittlungsakten. Auch das Bundesamt für Polizei stellt zunehmende kriminelle Aktivitäten von Chinesen fest.
In sozialen Netzwerken rühmt sich der Tessiner, 64, angeblich Textilunternehmer, einer «langen Erfahrung in Mode, im Handel mit Hongkong und China».
Zur Story