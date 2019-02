Skifahrer filmt Lawine von Crans + Verschütteter stirbt im Spital + Suche eingestellt

Das Lawinenunglück in Crans-Montana VS hat mindestens ein Todesopfer gefordert. In der Nacht auf Mittwoch verstarb ein 34-jähriger Franzose, der zuvor schwer verletzt ins Spital eingeliefert worden war.

Der Verstorbene arbeitete als Pistenpatrouilleur im Skigebiet, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwochmorgen mitteilte. Nach Angaben der Bergbahnen von Crans-Montana half er zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs einer verletzten Person auf der Skipiste.

Sein Arbeitskollege und die verletzte Person …