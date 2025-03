Alfred ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der in der Region auf Land treffen wird. Bild: keystone

Australien rüstet sich für Zyklon «Alfred» – Millionen Menschen sind besorgt

In Australien erwarten Millionen Menschen besorgt die Ankunft von Zyklon «Alfred». Der Tropensturm bewegt sich weiter langsam, aber sicher auf eine dicht besiedelte und auch bei Touristen beliebte Region an der Ostküste zu.

Australien rüstet sich für Zyklon «Alfred». Der Tropensturm bewegt sich langsam auf die Ostküste zu. Die meisten Schulen, Supermärkte, Strassen und Flughäfen wurden vorsorglich geschlossen.

Das sind die neusten Entwicklungen.

«Alfred» trifft am Samstagvormittag auf Land

Jüngsten Berechnungen von Meteorologen zufolge wird er wahrscheinlich am Samstagvormittag (Ortszeit) auf Land treffen - später als zunächst erwartet.

Zuletzt befand sich «Alfred» noch etwa 160 Kilometer östlich der Metropole Brisbane, mit rund 2,5 Millionen Einwohner die drittgrösste Stadt des Landes. Die Region ist dicht besiedelt und auch bei Touristinnen und Touristen beliebt.

Gemäss Prognosen wird «Alfred» am Samstagvormittag an der Ostküste Australiens auf Land treffen. Bild: Bureau of Meteorology

Zehntausende Anwohner ohne Strom

Es ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der in der Region auf Land treffen wird. Die meisten Schulen, Supermärkte, Strassen und Flughäfen wurden vorsorglich geschlossen.

Die Behörden hatten Hunderttausende Sandsäcke verteilt, damit die Menschen ihre Häuser und Geschäfte sichern konnten. Bereits die ersten Ausläufer des Wirbelsturms rissen Bäume und Strommasten um. Zehntausende Anwohner sind schon jetzt ohne Strom.

Premierminister Albanese warnt Bevölkerung

Premierminister Anthony Albanese sprach immer wieder zur Bevölkerung über die Massnahmen der Regierung. Unter anderem standen Rettungshubschrauber bereit, um Betroffene nach dem Abflauen des Sturms möglichst schnell bergen zu können.

Premierminister Anthony Albanese während einer Pressekonferenz im National Situation Room in Canberra. Bild: keystone

Zyklon sollte ursprünglich «Anthony» heissen

In Australien übernimmt dies das Bureau of Meteorology, das einer alphabetischen Reihenfolge folgt. «Alfred» sollte zunächst «Anthony» heissen. Das hätte aber für Konfusion sorgen können, weil dies auch der Vorname von Premierminister Albanese ist - und der will bei der bevorstehenden Parlamentswahl um eine zweite Amtszeit kämpfen.

(ome mit Material der sda)