Autofahrer fährt hauchdünn an Blitzeinschlag vorbei – Video geht viral

Nur knapp fährt ein Autofahrer auf dem Highway in Atlanta bei voller Fahrt an einem Blitzschlag vorbei, als im Süden und Mittleren Westen der USA schwere Stürme herrschen. Das Erleuchten des Blitzes wird von einer Dashcam im Auto aufgezeichnet. Nach dem Teilen wird die spektakuläre Aufnahme nun im Netz rege geteilt und kommentiert.

Durch die heftigen Stürme und Tornados kamen mindestens 34 Menschen ums Leben, darunter allein zwölf in Missouri. Zudem gab es zahlreiche Verletzte. Die Unwetter richteten massive Zerstörung an: Häuser und Autos wurden beschädigt, Bäume entwurzelt und starke Winde fachten zusätzlich Waldbrände an. Laut der Gouverneurin von Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, wird es voraussichtlich Monate dauern, die verheerenden Schäden in ihrem Bundesstaat zu beseitigen. (din)

