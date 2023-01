Belarus macht Friedensnobelpreisträger Bjaljazki den Prozess

Die Anklage werfe Bjaljazki und anderen Mitarbeitern des Menschenrechtszentrums «Wjasna» vor, zwischen 2013 und 2020 umgerechnet gut 44 000 Franken an Steuern hinterzogen zu haben, berichtete die in Minsk verbotene belarussische Journalistenvereinigung BAJ am Donnerstag. Dem Menschenrechtler drohen bis zu zwölf Jahren Haft.

USA wollen «Bradley»- Schützenpanzer an Ukraine liefern + Russen in Saporischschja getötet

Diese Hardcore-Republikaner verweigern McCarthy die Stimme

Was momentan im US-Repräsentantenhaus geschieht, ist ein regelrechtes Jahrhundert-Spektakel: Auch im sechsten Wahlgang scheitert der republikanische Kandidat Kevin McCarthy an der Wahl zum Sprecher des Hauses. Der Grund dafür hockt in den eigenen Reihen: Rund 20 republikanische Abgeordnete weigern sich, ihm die Stimme zu geben. Wer sind sie, wer führt sie an, was wollen sie?