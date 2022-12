An der WM kam es zu hitzigen Auseinandersetzungen zwischen serbischen Spielern und Granit Xhaka. Bild: keystone

Absurder UEFA-Entscheid: Schweiz muss gegen Belarus in Serbien antreten

Bei der WM-Partie zwischen der Schweiz und Serbien kam es zu heftigen Auseinandersetzungen um den aus dem Kosovo stammenden Kapitän Granit Xhaka. Nun muss er mit der Nati in Serbien antreten.

Die WM-Vorrundenpartie zwischen Serbien und der Schweiz war nicht nur aufgrund des torreichen und spannenden Spielverlaufs (2:3) denkwürdig, sondern auch, weil es auf dem Platz immer wieder zu Rudelbildungen und Provokationen kam. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem der Schweizer Kapitän Granit Xhaka. Wie auch sein Teamkollege Xherdan Shaqiri stammt Xhaka aus dem Kosovo ab – jener Republik auf dem Westbalkan, die 2008 ihre Unabhängigkeit von Serbien ausgerufen hat.

Die Spannungen rund um den Kosovo, der von Serbien nicht als eigenständiger Staat anerkannt wird, schlugen auch in Katar auf den Fussballplatz über. So griff sich Xhaka direkt vor der serbischen Trainer- und Auswechselbank provozierend in den Schritt, während Lippenleser vernommen haben wollen, dass Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic den Begriff «Šiptar» – eine abwertende Bezeichnung albanischstämmiger Personen, zu denen auch die Mehrzahl der Kosovaren zählen – benutzt haben soll.

Belarus empfängt die Schweiz in Novi Sad

In diese hitzige Gemengelage goss der europäische Fussball-Dachverband UEFA nun mit einer absurden Entscheidung wohl nur noch weiter Öl ins Feuer. Demnach wird die Schweiz ihr nächstes Länderspiel im März 2023 in Serbien austragen müssen. Jedoch nicht gegen die «Adler» um Filip Kostic und Dusan Vlahovic, sondern gegen Belarus.

Aufgrund der UEFA-Sanktionen gegen Belarus im Zuge der Unterstützung des russischen Krieges gegen die Ukraine darf die Nationalmannschaft keine offiziellen Länderspiele in den eigenen Staatsgrenzen und vor heimischem Publikum austragen. Damit ist das Team gezwungen, einen Ausweichspielort für seine Partien in der EM-Qualifikationsrunde zu finden. Dieser wird gegen die Schweiz nun also das Stadion Karadjordje in Novi Sad, Heimstätte des zweifachen jugoslawischen Meisters FK Vojvodina, sein – wohl auch, weil Serbien eines der wenigen Länder Europas ist, das noch geregelte politische Beziehungen zu Belarus pflegt.

Es darf also gespannt beobachtet werden, wie Xhaka, Shaqiri und Co. während des unverhofften Länderspiels in Serbien begrüßt werden. Denn, als sei diese Ansetzung nicht bereits brenzlig genug, befindet sich ausgerechnet auch noch der Kosovo in einer Gruppe mit Belarus. Dieses für den Juni 2023 geplante Duell ebenfalls nach Serbien zu vergeben, dürfte jedoch wohl selbst der UEFA zu gefährlich und absurd sein. (t-online)