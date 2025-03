Karneval! Bild: keystone

«Beija-Flor» gewinnt Rios Samba-Wettbewerb – so sehen die Kostüme aus

Die «Beija-Flor» hat in Rio de Janeiro mit ihrem Umzug im Sambodrom den Wettbewerb als beste Sambaschule gewonnen.

«Lasst uns feiern», sagte der in Brasilien bekannte und sichtlich gerührte Samba-Sänger Neguinho (75), der nach langjähriger Tätigkeit für die Sambaschule in Rente gehen wird. Es ist der 15. Titel für die Schule aus dem Norden der Stadt, die am Mittwoch (Ortszeit) ausgezeichnet wurde. Eine Jury vergab dafür Noten in neun Kategorien wie zum Beispiel Kostüme, Harmonie oder Handlung.

Karneval! Bild: keystone

Die zwölf Top-Schulen waren am Sonntag, Montag und Dienstag mit exotischen Kostümen, spektakulären Wagen und innovativen Lichteffekten jeweils bis in den frühen Morgen durch das Samba-Stadion gezogen. Zu den Höhepunkten gehörten Handlungen, die an Persönlichkeiten, kulturelle Traditionen und Geschichten der afrobrasilianischen Bevölkerung erinnerten.

Karneval! Bild: keystone

Zehntausende auf den Tribünen und in Logen sowie Millionen vor dem Fernseher in Brasilien und weltweit verfolgen für gewöhnlich die Umzüge auf dem überdimensionalen Laufsteg. Am Samstag ziehen die sechs bestplatzierten Sambaschulen ein letztes Mal durch das Sambodrom.

Und nochmals: Karneval! Bild: keystone

Beim Wettbewerb der Aufstiegsklasse, bei dem die Schulen bereits am Freitag und Samstag auftraten, wird die Siegerin erst am Donnerstag (Ortszeit) ermittelt. Mit dem Gewinn wird sie sich für nächstes Jahr einen Startplatz als Top-Schule ergattern. (sda/dpa)